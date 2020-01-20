«Мешок на голову – и в машину». Похитителям бизнесмена, которые требовали 12 миллионов из-за долга в 136 тысяч, дали 26 лет

За 136 тысяч долга Владимир Суханов решил потребовать 12 миллионов. Но в результате получил срок в 10 лет. 20 января в Свердловском районном суде прозвучал приговор по делу о похищении 43-летнего пермского бизнесмена Сергея Ж.

На скамье подсудимых было трое. Один из них - 52-летний Владимир Суханов. Он шесть лет тому назад работал бригадиром в фирме, занимающейся ремонтом электрического оборудования, директором и совладельцем которой был Сергей Ж. Потом Суханов создал свою фирму, но продолжал сотрудничать с прежней компанией, выполняя некоторые строительно-монтажные работы по договору. Последние работы оказались выполненными некачественно, и за них деньги Суханову не заплатили.

Долг составил 136 тысяч рублей. И тогда Владимир Суханов решил вернуть деньги самостоятельно. Он предложил двум своим знакомым - 48-летнему Игорю Брехову и 23-летнему Юрию Запьянцеву – «небольшую шабашку», за которую пообещал заплатить по тысяче рублей. Затем снял частный дом в селе Кыласово.

И 24 апреля операция по похищению человека началась.

- Я, как обычно, вышел утром из дома, чтобы ехать к своей престарелой маме, - рассказал Сергей Ж. - Только вышел из подъезда, увидел Суханова - ранее он работал у нас. Невдалеке, метрах в двух от подъезда, стоял его «Ситроен». Я только хотел спросить, что он тут делает в шесть утра, как меня с обеих сторон подхватили за руки. Почувствовал нож у горла и услышал: «Не рыпайся, а то горло вспорю». Голову я даже повернуть не мог, чувствовал слева на шее лезвие ножа.

"Мешок на голову, нож к горлу". Подробности похищения бизнесмена в Перми 00:00 00:00

Бизнесмена втолкнули в салон автомобиля, на голову накинули что-то вроде мешка. Руки и ноги связали нейлоновыми монтажными стяжками. Рядом с ним на заднее сидение сели двое мужчин. Они забрали у Сергея сумку с вещами и обыскали карманы, вытащив оттуда айфон и ключи от квартиры и машины.

Похитители вывезли бизнесмена в снятый Сухановым дом в селе Кыласово. Сергея Ж. затащили в баню, находящуюся внутри, и привязали все теми же монтажными стяжками к крюкам, вбитым в стену.

Суханов потребовал от бизнесмена перевести ему на карту 12 миллионов. А также назвать пин-коды от банковских карт, которые лежали в бумажнике Сергея.

- Я сказал ему эти коды, так как боялся, что иначе они бы выбили из меня эту информацию, - признался на суде Сергей Ж.

С айфона Сергея Владимир Суханов послал его компаньону СМС-сообщение: «У вас два дня собрать 12 миллионов. Реквизиты отправлю позже. В полицию не обращаться».

- Суханов еще несколько раз приходил, принес чай, хлеб и колбасу, - с содроганием вспоминал события тех дней Сергей. - И все требовал выкуп. В одном из разговоров я спросил его, что будет, если денег ему не переведут. Он ответил: «Тогда я не жилец». Я воспринял эти слова так, что и я тогда не жилец. Мне было страшно. Я боялся за собственную жизнь, боялся, что меня убьют.

Всю ночь Сергей провел в бане связанным по рукам и ногам. Он пытался освободиться, грыз стяжки. Ему удалось освободить руки, но это ни к чему не привело. Утром Суханов обнаружил, что жертва пыталась освободиться, и снова связал руки.

Сергей больше суток провел связанным в бане.Фото: Василий Вахрин

Утром Владимир Суханов съездил в Кунгур и снял в банкомате с карт Сергея 90 тысяч рублей.

Тем временем компаньон, получив сообщение похитителей, обратился в полицию. Видеокамера, установленная на Компросе, возле дома, откуда увезли Сергея Ж., запечатлела белую иномарку похитителей. Автомобиль объявили в розыск. В тот же день в Пермском районе, возле поселка Фролы, сотрудники ГИБДД задержали и машину, и сидевшего за рулем Владимира Суханова.

Он признался, что участвовал в похищении, и рассказал, где находится бизнесмен. Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю и пермские полицейские освободили Сергея.

Спустя несколько часов полицейские задержали и остальных похитителей.

Все трое признаны виновными в похищении человека, совершенном с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также вымогательстве. А Владимир Суханов еще и в краже – за снятие денег с банковской карты Сергея Ж.

В итоге Владимира Суханова приговорили к 10 годам годам в колонии строгого режима, Игоря Брехова и Юрия Запьянцева – к восьми годам лишения свободы. Каждый из них также оштрафован на 200 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/707177" frameborder="0"></iframe> Похищение человека в Перми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не рыпайся, а то горло вспорю». Пермский бизнесмен впервые рассказал о своем похищении

43-летнего мужчину около полутора суток держали связанным в бане (подробнее)

«Держали связанным и требовали 12 миллионов». Дело похитителей пермского бизнесмена передано в суд

Троим обвиняемым грозит до 12 лет (подробнее)

«Со скамьи подсудимых – в больницу». Похитителя пермского бизнесмена увезли из суда на «скорой»

В Перми начался процесс по громкому делу (подробнее)