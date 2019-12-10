«Со скамьи подсудимых – в больницу». Похитителя пермского бизнесмена увезли из суда на «скорой»

- Прошу прервать суд, я плохо себя чувствую, - заявил сразу после начала процесса один из подсудимых – 53-летний Владимир С.

Приехавшие в здание суда врачи «скорой», сделав кардиограмму, увезли подсудимого в больницу.

Так небанально начался суд по делу о похищении 43-летнего пермского бизнесмена Сергея Ж., генерального директора и совладельца фирмы, занимающейся ремонтом электрического оборудования.

Мешок на голову – и в машину

События, напомним, развивались, как в лихие 90-е. 24 апреля Сергей Ж. собирался ехать в командировку. Около шести утра он вышел из своего дома на Тихом Компросе, как вдруг прямо во дворе на него напали трое неизвестных. Преступники приставили нож к горлу мужчины, накинули мешок на голову и затолкнули в автомобиль.

Похитители вывезли бизнесмена в дачный кооператив, находящийся в Кунгурском районе. Было раннее утро, никто из соседей не заметил, как из машины вытащили мужчину и, угрожая ножом, связали по рукам и ногам. Один из похитителей обшарил его карманы, достал бумажник с банковскими картами. После этого Сергея Ж. затащили в подсобное помещение и заперли снаружи.

Оставив свою жертву взаперти, лихая троица отправила компаньону Сергея SMS с требованием заплатить 12 миллионов рублей выкупа. Разумеется, партнер похищенного никаких денег искать не стал, а сразу же обратился в полицию.

Похитителей нашли с помощью видеокамер

Видеокамера, установленная на Компросе, возле дома, откуда увезли Сергея Ж., запечатлела белую иномарку похитителей. Автомобиль объявили в розыск. В тот же день в Пермском районе, возле поселка Фролы, сотрудники ГИБДД задержали и машину и ее водителя – Владимира С.

- Выяснилось, что два года назад этот человек работал в фирме похищенного бизнесмена, - рассказал «Комсомолке» источник в следствии. - Но он выполнил работу некачественно, поэтому деньги не получил. Последнее время он официально нигде не работал, перебивался шабашками. Он признался, что участвовал в похищении человека, и выдал место, где держали предпринимателя.

Сотрудники уголовного розыска освободили Сергея, который сутки пролежал связанным в подсобке. Никто его не охранял.

Спустя несколько часов задержали еще двух похитителей – 48-летнего Игоря Б., давнего знакомого Владимира, и 23-летнего Юрия З. Они также нигде официально не работали. И рассчитывали без особых трудов получить деньги.

Сейчас всех троих обвиняют в похищении человека, совершенном с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также вымогательстве. А Владимира С. еще и в банальной краже – он снял с банковской карты Сергея Ж. более ста тысяч рублей.

Если их вина будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы.