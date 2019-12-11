«Не рыпайся, а то горло вспорю». Пермский бизнесмен впервые рассказал о своем похищении

В Перми продолжается судебный процесс по делу о похищении 43-летнего бизнесмена Сергея Ж. Напомним, трое преступников подкараулили мужчину во дворе его дома и, угрожая ножом, увезли в Кунгурский район. Там бизнесмена держали связанным в бане около полутора суток, требуя за его освобождение 12 миллионов.

Сергей впервые рассказал, что происходило в те апрельские дни.

«На голову накинули одеяло»

- Я, как обычно, вышел утром из дома, чтобы ехать к своей престарелой маме. Только вышел из подъезда, увидел Суханова - ранее он работал у нас. Невдалеке, метрах в двух от подъезда, стоял его «Ситроен». Я только хотел спросить, что он тут делает в шесть утра, как меня с обеих сторон подхватили за руки. Почувствовал нож у горла и услышал: «Не рыпайся, а то горло вспорю». Голову я даже повернуть не мог, чувствовал слева на шее лезвие ножа.

"Мешок на голову, нож к горлу". Подробности похищения бизнесмена в Перми 00:00 00:00

Меня втолкнули в салон автомобиля, руками наклонив вниз голову. Усадили на заднее сидение. Двое мужчин уселись по бокам. Там накинули на голову одеяло, чтобы я не видел ни людей, которые рядом, ни то, куда мы едем. Руки и ноги связали нейлоновыми стяжками, какие применяются при монтаже. На шею тоже накинули стяжку, притянули голову к центральному подголовнику в машине. Потом эксперты на шее нашли ссадины.

Сумка висела у меня на плече. Те двое, что сидели рядом, ее сорвали и бросили на переднее сидение. Потом выгребли из карманов куртки все, что там было - айфон и ключи от квартиры и машины.

Я не видел, где мы ехали, и не мог сориентироваться по направлению. Но по скорости движения машины чувствовалось, что сначала ехали по городу, потом выехали на трассу. В дороге мы были где-то минут тридцать-сорок. За 10 минут до того, как приехали, Суханов сказал: «Заклейте ему рот».

«За освобождение требовал 12 миллионов»

- Когда автомобиль остановился, меня все так же, в одеяле, вытащили наружу. Завели в дом, провели внутрь через хозяйственные постройки, предупреждая по дороге: «Тут ступенька», или «Пригнись». Завели в баню. Ноги и руки связали друг с другом стяжками, а потом их привязали к вбитым в стену крюкам. Те двое ушли, только после этого зашел Суханов и снял с головы одеяло.

Он потребовал перевести ему на карту 12 миллионов - за мое освобождение. Я ответил, что ни у меня, ни у нашей компании таких денег нет. Он предложил мне хорошенько подумать и вышел. Через некоторое время зашел другой человек. Его лица я не видел, свет падал ему в спину. Он был в куртке, на голове капюшон. Бросились в глаза только красные кроссовки.

Он пригрозил: «Мне все равно, я не здешний. Как Володя скажет, тогда я тебя и завалю».

Я промолчал, и меня оставили одного в бане. Окон в ней не было, свет не горел. Где я находился, не знал. Понимал только, что это жилой массив, так как слышал звуки разговоров вдалеке, работающую бензопилу.

Потом ко мне вновь зашел Суханов. Он потребовал сказать ему, сколько денег лежит на моих банковских картах, которые были в бумажнике, и пин-коды от них. Я понимая, в каком положении нахожусь, сказал ему эти коды. Боялся, что иначе они бы выбили из меня эту информацию.

Он сказал, что эти деньги нужны им на жизнь. На картах лежало 90 тысяч. Потом следователи мне рассказали, что Суханов съездил в Кунгур и снял эти деньги. Мне показали видеозапись с камеры банкомата. На них четко опознавался Суханов.

«Пытался перегрызть путы»

- Суханов еще несколько раз приходил. Принес чай, хлеб и колбасу. И все требовал выкуп. В одном из разговоров я спросил его, что будет, если денег ему не переведут. Он ответил: «Тогда я не жилец». Я воспринял эти слова так, что и я тогда не жилец. Мне было страшно. Я боялся за собственную жизнь, боялся, что меня убьют.

К вечеру Суханов принес одеяло, так как было холодно, и отцепил мои ноги от крюка. Между собой они остались связанными. Монтажные стяжки - достаточно прочные. Я пытался, когда никого не было перегрызть те, что связывали руки, но, к сожалению, это у меня не получилось. Ночь я провел в бане, все время пытаясь освободиться. В конце концов мне удалось освободить руки, содрав при этом кожу с запястьев. Но утром Суханов обнаружил это и снова связал их.

Он сообщил, что ему надо уехать, снова зафиксировал руки и ноги к крюкам. Вышел, выключил свет…

Я пролежал связанным еще несколько часов. А после обеда меня освободили сотрудники полиции.

Вместо послесловия

52-летний Владимир Суханов в 2012-14 годах работал бригадиром в организации, директором и совладельцем которой был Сергей Ж. Потом он создал свою фирму, но продолжал сотрудничать с компанией, выполнять некоторые строительно-монтажные работы по договору. Последние работы оказались выполнены некачественно.

- У нас возникли разногласия по качеству и количеству расходованных материалов, - так определил суть конфликта Сергей Ж.

В результате компания Сергея не выплатила Владимиру Суханову 136 тысяч рублей.

Возможно, именно это и стало поводом для похищения ее совладельца.

Владимир Суханов договорился с двумя знакомыми: Игорем Бреховым и Юрием Запьянцевым. Снял частный дом в селе Кыласово, куда потом привезли похищенного. Вбил в стены бани железные крюки. Суханов оплачивал все расходы. И, сняв деньги с банковских карт Сергея, расплатился ими с соучастниками. Он, естественно, знал телефон компаньона Сергея, и отправил ему СМС с требованием перевести ему на карту 12 миллионов за освобождение директора фирмы.

На суде свою вину Суханов признал частично.

- Я его похитил, но не угрожал, - заявил он.

Признал он и кражу денег с карты.

Двое его соучастников также признались в похищении.

- Извините, что я стал невольным соучастником преступления против вас, - заявил Брехов Сергею на суде.

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