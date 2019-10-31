«Держали связанным и требовали 12 миллионов». Дело похитителей пермского бизнесмена передано в суд

Рано утром 24 апреля пермский предприниматель вышел из дома на Комсомольском проспекте. Но прямо во дворе неизвестные мужчины напали на него, накинули ему на голову мешок и посадили в автомобиль. После чего увезли его в Кунгурский район и держали там в бане связанным, в надежде получить за него выкуп.

- Они направили его партнеру по бизнесу смс-сообщение с требованием о выплате за освобождение 12 миллионов рублей, - рассказали в следственном комитете. - Получив сообщение, товарищ бизнесмена сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили автомобиль подозреваемых. Его владелец – ранее судимый мужчина был задержан. Он признался, что участвовал в похищении человека и выдал место, где держали предпринимателя.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю и пермские полицейские освободили похищенного. И задержали еще двух человек, участвовавших в похищении.

Кстати, один из них успел снять с карты похищенного свыше 100 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела вел следственный отдел по Свердловскому району Перми СУ СКР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/707177" frameborder="0"></iframe> Похищение человека в Перми.

- Были допрошены свидетели, изучены записи с камер видеонаблюдения и детализация входящих и исходящих соединений с телефонов обвиняемых, - рассказали в следственном отделе. - Объем уголовного дела составил 5 томов.

Сейчас расследование завершено. Дело передано в суд. Трое мужчин в возрасте 53, 51 и 33 лет обвиняются в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни, в также в вымогательстве и краже с банковского счета. Им грозит срок до 12 лет.