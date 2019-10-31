2019-10-31T15:46:00+03:00
Происшествия

«Держали связанным и требовали 12 миллионов». Дело похитителей пермского бизнесмена передано в суд

Троим обвиняемым грозит до 12 лет [видео] [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Похитителей задержали на следующий же день.Похитителей задержали на следующий же день.Фото: Кадр видео
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Рано утром 24 апреля пермский предприниматель вышел из дома на Комсомольском проспекте. Но прямо во дворе неизвестные мужчины напали на него, накинули ему на голову мешок и посадили в автомобиль. После чего увезли его в Кунгурский район и держали там в бане связанным, в надежде получить за него выкуп.

- Они направили его партнеру по бизнесу смс-сообщение с требованием о выплате за освобождение 12 миллионов рублей, - рассказали в следственном комитете. - Получив сообщение, товарищ бизнесмена сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили автомобиль подозреваемых. Его владелец – ранее судимый мужчина был задержан. Он признался, что участвовал в похищении человека и выдал место, где держали предпринимателя.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю и пермские полицейские освободили похищенного. И задержали еще двух человек, участвовавших в похищении.

Кстати, один из них успел снять с карты похищенного свыше 100 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела вел следственный отдел по Свердловскому району Перми СУ СКР.

Похищение человека в Перми.

- Были допрошены свидетели, изучены записи с камер видеонаблюдения и детализация входящих и исходящих соединений с телефонов обвиняемых, - рассказали в следственном отделе. - Объем уголовного дела составил 5 томов.

Сейчас расследование завершено. Дело передано в суд. Трое мужчин в возрасте 53, 51 и 33 лет обвиняются в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни, в также в вымогательстве и краже с банковского счета. Им грозит срок до 12 лет.

О деталях похищения бизнесмена сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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