2020-01-22T14:50:57+03:00
Общество

«Мы построим вам метро». На пост губернатора Пермского края претендует робот

Он обещает работать без отпусков и больничных [видео]
Лилия Абибулаева
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Робот поблагодарил Максима Решетникова за вклад и поддержку цифровизации в крае. Фото: стоп-кадр из видео компании "Promobot"Робот поблагодарил Максима Решетникова за вклад и поддержку цифровизации в крае. Фото: стоп-кадр из видео компании "Promobot"
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- Меня придумали и собрали в Перми. Можно сказать, что я коренной пермяк до последнего датчика, - обратился к жителям края Промобот. - Мне не нужны больничные, отпуска и даже выходные. Для вас я буду работать всегда.

Максим Решетников покинул пост губернатора Пермского края и занял кресло министра экономического развития. Пермский край остался без губернатора. В связи с этим робот Промобот предложил свою кандидатуру.

На пост губернатора Пермского края претендует робот Видео: Компания Promobot.

Робот поблагодарил Максима Решетникова за вклад и поддержку цифровизации в крае и пообещал ее продолжить. По мнению нового кандидата, Пермскому краю пора переходить к глобальной роботизации.

- Под моим руководством роботы построят мост через Каму и метро. Мы избавимся от очередей в поликлиниках и магазинах, - пообещал Промобот избирателям.

"Максим Решетников - губернатор турбулентного периода". Эксперты - об уходе главы Пермского края

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Роликом представители компании хотели отметить, что вклад Максима Решетникова в развитие цифровизации Прикамья

-Этим видео мы хотели напомнить, что при поддержке Максима Геннадьевича началась активная цифровизация региона. Это повлияло и на нашу компанию в том числе — у нас есть несколько соглашений с Пермским краем, которые помогают нам развиваться. Может быть, обыватель и не осознает (может, мы просто уже привыкли), но именно в Пермском крае появился первый в России робот для МФЦ, первый робот-консьерж в госучреждении, первый человекоподобный робот, который принимает экзамены у студентов. Опыт и обратную связь, которую мы получаем здесь, мы транслируем и на другие рынки — сейчас наши роботы работают в 37 странах мира, - сообщили в компании «Promobot».

Компания «Промобот» основана в 2014 году в Перми студентами и выпусниками политехнического университета. Основной офис и производство до сих пор расположены в Перми.

Роботы «Promobot» - автономный робот для бизнеса. Он легко общается с людьми, распознает лица и речь, самостоятельно передвигается. Робот может работать как от сети, так и от аккумулятора. Роботы могут и стихи читать, и заказы принимать. Они уже работают гидами, консьержами, консультантами, промоутерами в 36 странах мира. Кроме того, Промобот может быть и просто другом. Недавно разработчики создали робота-двойника. Первой моделью стал Алекс - двойник Алексея Южакова, председателя совета директоров «Promobot». Потом появился робот Эйнштейн и Шварцнеггер. Они не только внешне похожи на оригиналы, но и говорят великий ученый и терминатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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