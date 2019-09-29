«Может и заказ принять, и новости обсудить». В Перми начали серийный запуск роботов-двойников человека

Представьте, заходите в музей, а там – Александр Пушкин читает стихи. А дома – ваш любимый актер или певец интересуется, как день прошел. Это не фантазия, а реальность. Пермская компания «Promobot» начала серийный запуск роботов-двойников.

Администратор и личный собеседник

Компания «Promobot» создала первую в мире антропоморфную машину, человекоподобный андроид. Робот имитирует внешность человека, передает эмоции, отвечает на поставленные вопросы, а также способен интегрироваться в бизнес-проекты. Они предусмотрены и для коммерческого, профессионального использования, и для домашнего.

- Робот может быть консультантом, администратором, сотрудником МФЦ, банка, - рассказывает создатель роботов-двойников Олег Кивокурцев. – Также планируем выпускать роботов для личного использования. Дома он может быть собеседником, компаньоном, персональным помощником, интегрироваться в систему управления умным домом.

Робот может передать больше 600 вариантов микромимики человека

Новый робот может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами». Ваш личный помощник или консультант в банке способен воспроизвести более 600 вариантов микромимики человека и максимально реалистично передавать человеческие эмоции.

Роботы стационарны. У них подвижно только лицо, голова и плечевой сустав. Фото: «Promobot»

Это возможно благодаря собственной компонентной базе компании и особой технологии искусственной кожи. Но выйти с «другом» не удастся. Роботы стационарны.

- Они выполняют сидячую работы. Для этого не нужно много двигаться. У робота подвижны: голова, лицо, плечевой сустав, - отмечает Олег Кивокурцев. – У роботов для домашнего использования подвижны только плечевой сустав и голова. Бюст устанавливается на специальную платформу общения и будет ставиться в специализированный пластиковый куб, чтобы дома он не занимал много места, чтобы его можно было поставить на полку.

Роботы работают и от аккумулятора, и от провода.

И стихи прочитать, и заказ принять

- Мы можем построить лингвистическую модель на основе популярных фраз конкретного человека — робот будет общаться и отвечать на вопросы с помощью частых выражений “оригинала”, используя определенный контекст знаний этого человека, - подчеркивает председатель совета директоров «Promobot» Алексей Южаков. - Представьте, что точная копия Майкла Джордана будет продавать баскетбольную форму, а Александр Пушкин — читать собственные стихи в музее?

В зависимости от комплектации у робота может быть стандартный набор фраз. Этот набор зависит от функции использования. Если заказчик хочет поболтать с роботом более отвлеченные тему, то можно подключиться к лингвистической базе «Promobot». Там несколько сотен тысяч речевых модулей, которые выполнены на семи языках.

Первым роботом-двойником стал Алекс – Алексея Южакова, двойник председателя совета директоров компании. Алекс с успехом ведет некоторые выпуски новостей на одном из российских телеканалов.

Сейчас у компании множество заказов. Большинство – заграничные компании.