Пермская компания разработала робота с внешностью Альберта Эйнштейна

СЕГОДНЯ 07:50 2019-10-10T07:50:44+03:00

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На форуме «Finopolis» в Сочи компания «Промобот» представила свою новую разработку - робота Альберта Эйнштейна. Робот не только внешне похож на великого ученого, но и может и общаться выражениями Эйнштейна.

Фото: Промобот

Специалист пермской компании разработали специальную нейросеть на основе высказываний ученого, благодаря которой можно модериловать его речь. Альберт Эйнштей говорит на 9 языках: от русского до арабского. Он предназначен для работы на выставках, форумах и конференциях. Альберт Эйнштейн может консультировать, отвечать на вопросы и помогать с навигацией.

Напомним, ранее мы писали о том, что совсем недавно компания предтавила робота в внешностью Терминатора. Встреча двух «Железных Арни» состоялась на форуме в Петербурге. Арнольду Шварцнеггеру и всем его партнерам очень понравилось: были искренние эмоции - удивление, восторг и смех. Они сказали, что робот «очень похож». Несколько раз спрашивали робота, какие сигары больше всего любит «Железный Арни», а андроид отвечал: «Кубинские».

ИСТОЧНИК KP.RU