2020-01-11T09:15:09+03:00
Происшествия

В Прикамье по факту массового ДТП под Краснокамском возбудили уголовное дело

По предварительной информации, аварию спровоцировала девушка-водитель [аудио] [видео]
Андрей МАТЛИН
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Кабину автобуса с детьми смяло в салон.Кабину автобуса с детьми смяло в салон.
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В главном управлении полиции Прикамья сообщили о том, что по факту массовой дорожной аварии под Краснокамском, которая произошла вчера, 10 января, возбуждено уголовное дело.

- Его возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Ведется следствие.

По предварительной информации полицейских, ДТП, в ходе которого столкнулись лекговушки, фура, а также автобус, который перевозил юных спортсменов, спровоцировала девушка-водитель. Она вылетела на встречку.

ДТП под Краснокамском .О реагировании пожарно-спасательных подразделений МЧС России по Пермскому краю на ДТП в Краснокамском городском округе рассказал Денис Байдаков, старший оперативный дежурный центра управления в кризисных ситуациях Пермского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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