«Если бы не водитель, последствия были бы ужасающими!» Тренер юных спортсменов, пострадавших в массовом ДТП под Пермью, опубликовал открытое письмо

10 Янв. 2020 2020-01-10T19:47:04+03:00

Он поблагодарил того, кто сидел за рулем, за самоотверженность

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Как уже писала «Комсомолка», сегодня днем на объездной дороге под Краснокамском произошло массовое ДТП: столкнулись автобус, перевозивший детей из школы рукопашного боя, грузовик,"Газель" и несколько легковых автомобилей. Ребята из секции армейского рукопашного боя ехали из Чайковского, со сборов, которые проходили на базе отдыха "Раздолье".

Во время аварии кабину автобуса просто смяло в салон – водитель решил принять удар на себя и пострадал. Среди тех, кто получил травмы, было и несколько детей, но врачи, осмотрев их, отпустили домой.

Как считает тренер спортсменов, если бы не самоотверженность водителя автобуса, все могло бы обернуться намного трагичней. Сергей Мачулин счел своим долгом опубликовать открытое письмо с благодарностью на странице группы ВКонтакте «Мой город – Пермь!». Приводим его дословно.

«Меня зовут Сергей Александрович Мачулин. Я являюсь главным тренером сборной Пермского края по рукопашному бою. Сегодня всех потревожила новость о ДТП под Краснокамском, в которое попал автобус с нашими спортсменами. Слава богу, что всё обошлось без жертв. На данный момент все дети дома, лишь некоторые получили ушибы.

Так вот! Хочется выразить огромную благодарность водителю автобуса, который не стал уводить машину в сторону и принял весь удар на себя. Многие видели фото и должны понимать, что войди автобус в этот прицеп боком, то последствия были бы ужасными. Мы на данный момент связались с водителем, у него всё хорошо, состояние стабильное.

Спортсмены сборной Пермского края по рукопашному бою желают ему скорейшего выздоровления».

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ИСТОЧНИК KP.RU