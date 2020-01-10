2020-01-10T19:47:04+03:00
Происшествия

«Если бы не водитель, последствия были бы ужасающими!» Тренер юных спортсменов, пострадавших в массовом ДТП под Пермью, опубликовал открытое письмо

Он поблагодарил того, кто сидел за рулем, за самоотверженность
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Фото: группа ВК "Пермь сейчас".Фото: группа ВК "Пермь сейчас".
Изменить размер текста:

Как уже писала «Комсомолка», сегодня днем на объездной дороге под Краснокамском произошло массовое ДТП: столкнулись автобус, перевозивший детей из школы рукопашного боя, грузовик,"Газель" и несколько легковых автомобилей. Ребята из секции армейского рукопашного боя ехали из Чайковского, со сборов, которые проходили на базе отдыха "Раздолье".

Во время аварии кабину автобуса просто смяло в салон – водитель решил принять удар на себя и пострадал. Среди тех, кто получил травмы, было и несколько детей, но врачи, осмотрев их, отпустили домой.

Как считает тренер спортсменов, если бы не самоотверженность водителя автобуса, все могло бы обернуться намного трагичней. Сергей Мачулин счел своим долгом опубликовать открытое письмо с благодарностью на странице группы ВКонтакте «Мой город – Пермь!». Приводим его дословно.

«Меня зовут Сергей Александрович Мачулин. Я являюсь главным тренером сборной Пермского края по рукопашному бою. Сегодня всех потревожила новость о ДТП под Краснокамском, в которое попал автобус с нашими спортсменами. Слава богу, что всё обошлось без жертв. На данный момент все дети дома, лишь некоторые получили ушибы.

Так вот! Хочется выразить огромную благодарность водителю автобуса, который не стал уводить машину в сторону и принял весь удар на себя. Многие видели фото и должны понимать, что войди автобус в этот прицеп боком, то последствия были бы ужасными. Мы на данный момент связались с водителем, у него всё хорошо, состояние стабильное.

Спортсмены сборной Пермского края по рукопашному бою желают ему скорейшего выздоровления».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В массовой аварии под Краснокамском пострадали четверо детей и пять взрослых

Столкнулись школьный автобус, грузовик и несколько легковых автомобилей [видео][аудио] (подробнее…)

"Столкнулись более 20 автомобилей". На одном из участков трассы Пермь-Екатеринбург произошли массовые ДТП

Одной из причин аварий стал туман (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Если бы не водитель, последствия были бы ужасающими!» Тренер юных спортсменов, пострадавших в массовом ДТП под Пермью, опубликовал открытое письмо
За продажу снюсов в Прикамье собираются установить штрафы до 80 тысяч
Житель Прикамья установил рекорд: 3 января он проговорил по телефону почти 6 часов
В Перми 14-летнего мальчика, который получил травму глаза при взрыве петарды, выписали домой
В Прикамье вылетел в кювет междугородний автобус с пассажирами
Количество пострадавших при массовой аварии под Краснокамском растет
Трое детей, пострадавших в массовой аварии под Краснокамском, отпущены домой
В Пермском крае за новогодние каникулы более 66 тысяч человек посетили краевые музеи бесплатно
Массовая авария под Пермью: кабину детского автобуса втянуло внутрь салона
«Есть пострадавшие». На место массовой аварии под Краснокамском выехали сотрудники МЧС
На месте работают 8 бригад скорой: на объездной дороге Краснокамска массовое ДТП
На трассе в Прикамье столкнулись две иномарки
В Прикамье при столкновении грузовика и легковушки пострадал один человек
В пермском спорткомплексе «Олимпия» спустя два месяца после отравления вновь работает кафе
В Перми задержали мужчину, который нападал на женщин и грабил их
В Прикамье за 2019 год добыли 171 волка
Бывшего начальника УКСа Пермского края подозревают в халатности при сносе гаражей в Разгуляе
«Муза, Весна и Гектор». В пермском ЗАГСе рассказали о самых необычных именах 2019 года
В Прикамье две 19-летние подруги обокрали знакомого на полмиллиона рублей
После смерти 11-летнего школьника, который заразился сальмонеллезом в кафе бассейна, возбудили уголовное дело против медиков
В новогодние каникулы новые трамваи «Лев» и «Львята» перевезли бесплатно 40 тысяч пермяков
Энергетики «Т Плюс» и «ПСК» обеспечили теплоснабжение жителей Прикамья в новогодние каникулы
Пермский «Гортранс» выделит 1 миллиард рублей на обслуживание маршрутов
В Пермском крае трое мужчин напали на 16-летнего студента, избили и ограбили его
В результате ДТП в центре Перми пострадал один человек
В Перми при взрыве петарды 14-летний мальчик получил травму глаза
«Шла по кладбищу и кричала». Пермские спасатели помогли заблудившейся женщине