Пермской пенсионерке, которая нашла у себя билеты банка приколов, отказали в возбуждении уголовного дела
Пермские полицейские сообщили результаты проверки скандальной истории с пенсией в виде билетов банка приколов. Месяц назад, напомним, пожилая пермячка Татьяна Горбунова после получения пенсии пришла в магазин. Когда стала расплачиваться за продукты, выяснилось, что вместо реальных купюр у нее были билеты банка приколов.
Об этой ситуации рассказала в интернете знакомая пострадавшей бабушки, которая помогает ей по хозяйству. Скандал поднялся нешуточный: интернет гудел, женщины написали заявление в полицию, а два почтальона, чтобы доказать свою невиновность, согласились пройти проверку на полиграфе. Однако после полицейской проверки вопросов в этой истории стало больше, чем ответов.
- 23 ноября в полицию обратилась 74-летняя пенсионерка с заявлением о том, что часть пенсии ей выдали билетами банка приколов, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Сотрудники полиции провели весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Были опрошены свидетели и очевидцы. Факт противоправных действий в отношении пенсионерки не нашел своего подтверждения, в связи с чем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Получается, что пенсию Татьяне Горбуновой выдали реальными купюрами, а на каком этапе и кто их подменил на сувенирную продукцию, в полиции выяснять не стали.
После такой провекри одинокой пермской пенсионерке остается надеяться только на помощь неравнодушных прихожан из церкви, которую она посещает, да на собственные продуктовые запасы.
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ИСТОЧНИК KP.RU