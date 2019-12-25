2019-12-25T13:14:42+03:00
Общество

Пермской пенсионерке, которая нашла у себя билеты банка приколов, отказали в возбуждении уголовного дела

Пенсию ей выдали настоящими купюрами, а вот кто и когда их подменил, полиция устанавливать не стала
Алена ОВЧИННИКОВА
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Теперь одинокой пенсионерке остается надеяться на помощь неравнодушных прихожан из церкви, которую она посещает да на собственные продуктовые запасы.Теперь одинокой пенсионерке остается надеяться на помощь неравнодушных прихожан из церкви, которую она посещает да на собственные продуктовые запасы.Фото: Василий Вахрин
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Пермские полицейские сообщили результаты проверки скандальной истории с пенсией в виде билетов банка приколов. Месяц назад, напомним, пожилая пермячка Татьяна Горбунова после получения пенсии пришла в магазин. Когда стала расплачиваться за продукты, выяснилось, что вместо реальных купюр у нее были билеты банка приколов.

Об этой ситуации рассказала в интернете знакомая пострадавшей бабушки, которая помогает ей по хозяйству. Скандал поднялся нешуточный: интернет гудел, женщины написали заявление в полицию, а два почтальона, чтобы доказать свою невиновность, согласились пройти проверку на полиграфе. Однако после полицейской проверки вопросов в этой истории стало больше, чем ответов.

- 23 ноября в полицию обратилась 74-летняя пенсионерка с заявлением о том, что часть пенсии ей выдали билетами банка приколов, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Сотрудники полиции провели весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Были опрошены свидетели и очевидцы. Факт противоправных действий в отношении пенсионерки не нашел своего подтверждения, в связи с чем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Получается, что пенсию Татьяне Горбуновой выдали реальными купюрами, а на каком этапе и кто их подменил на сувенирную продукцию, в полиции выяснять не стали.

После такой провекри одинокой пермской пенсионерке остается надеяться только на помощь неравнодушных прихожан из церкви, которую она посещает, да на собственные продуктовые запасы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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