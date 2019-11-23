2019-11-23T13:42:45+03:00
Происшествия

Пожилая пермячка получила пенсию «билетами банка приколов»

Правда вскрылась, когда она пришла в магазин за покупками
Алена ОВЧИННИКОВА
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Вместо реальной пенсии пожилой пермячке принесли "билеты банка приколов".Вместо реальной пенсии пожилой пермячке принесли "билеты банка приколов".Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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О том, что в Перми пожилой женщине выдали пенсию «билетами банка приколов» рассказала в Facebook главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова.

- Мама мой подруги Инны Рязановой вызвалась помогать чужой бабушке, с которой познакомилась в церкви, - рассказала она. – Бабушку зовут Татьяна Сергеевна. Она уже очень старенькая, видит и ходит плохо.

Пенсию ей всегда приносили на дом. И в этот раз принесли - от муниципального предприятия «Ветеран». Всегда одна и та же женщина. День получения пенсии для нее всегда праздник и возможность купить продукты, чтобы не жить на одних кашах.

Сопровождать в магазин Татьяну Сергеевну вызвалась мама подруги. Набрав тележку продуктов, женщины начали расплачиваться на кассе. Тогда-то и выяснилось, что вместо денег у пенсионерки «билеты банка приколов».

На кассе женщин запугали, сказав, что если вызовут полицию, то их посадят за подделку денег. Бабушки пошли домой, начали звонить близким и в итоге решили идти в полицию – писать заявление, ведь пенсионерка жила от пенсии до пенсии и свободных денег у нее сейчас нет.

Узнав о ситуации, неравнодушные пермяки начали переводить бабушке деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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