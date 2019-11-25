"Фальшивки получаю второй раз". Что говорит пермячка, у которой вместо денег оказались "билеты банка приколов"

- Это жулье какое-то, мне уже второй раз пенсию поддельными деньгами выдают! – жалуется 74-летняя пермская пенсионерка Татьяна Горбунова. – Первый раз это весной случилось, я разбираться тогда не стала, а сейчас снова! На этот раз я обратилась в полицию, и буду писать заявление, чтобы деньги мне на карточку переводили.

Всю свою жизнь Татьяна Сергеевна отработала в торговле. Когда вышла на пенсию, стала ходить в церковь. Из родных у нее осталась пожилая родственница, которой тоже далеко за 70. Татьяна Сергеевна живет одна, у нее двухкомнатная квартира в десятиэтажке в Индустриальном районе. Половина большой комнаты завалена пакетами и свертками, по стенам висят пучки сухой травы.

- Не пугайтесь, у меня беспорядок, а это пижма, она давление снижает, - приглашая в комнату, объясняет бабушка и рассказывает, как в ее кошельке появились «билеты банка приколов»: - Пенсию я получаю 22 числа, целый день из дома не выхожу, чтобы потом за продуктами сходить. 22 ноября пришла ко мне женщина из «Ветерана». Правда, не та, что обычно пенсию приносит, а другая. Я расписалась и, не считая денег, убрала их в кошелек.

Пермячка пожаловалась, что ей выдали пенсию «билетами банка приколов» 00:00 00:00

У пенсионерки на первое время еды достаточноФото: Василий Вахрин

Пенсия у Татьяны Сергеевны 17 тысяч рублей. Не бог весть, какие деньги, но ей хватает. Потом бабушка дождалась знакомую, которая ей помогает по хозяйству, и отправилась в магазин.

- Набрала продуктов, подошла к кассе, расплачиваюсь, а продавщица говорит мне, что деньги у меня поддельные, и что меня за подделку могут посадить, - расстраивается бабушка и достает из кармана пальто несколько монет. – Вот все, что у меня осталось! Остальное полиция забрала.

Но, как выяснилось, с голоду пенсионерка не умирает. Узнав о ее ситуации, прихожане из церкви помогли бабушке с продуктами. На столе действительно лежали макароны, крупы, хлеб и дорогая фермерская тушенка.

- А еще у меня много запасов в холодильнике, только вот как мне за квартиру платить, я теперь ума не приложу.

- А подменить кто-то из знакомых не мог? – спросили мы.

- Да нет, что вы? Я только с порядочными людьми общаюсь, - ответила она.

В эти выходные история с пенсионеркой и «билетами банка приколов» попала в соцсети. Пост опубликовала в Facebook главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова. Мама ее подруги познакомилась с Татьяной Сергеевной в церкви и из человеколюбия помогает ей по хозяйству. Помогла женщина бабушке и заявление в полицию написать.

История Татьяны Сергеевны не оставила равнодушными десятки пермяков. Люди откликались на пост, в котором были указаны реквизиты карты и переводили различные суммы. За два дня матпомощь от неравнодушных пермяков превысила 21 тысячу рублей.

Тем временем по заявлению бабушки полицейские начали проверку. Они пытаются выяснить, как поддельные купюры могли попасть к ней в кошелек. Они уже изъяли у нее банкноты «банка приколов» на сумму 25 тысяч рублей и опросили всех соседей. Однако пока никаких результатов проверки не озвучивают.

К этой громкой истории подключилась и администрация города:

- МУП «Ветеран» осуществляет свою деятельность 28 лет. За эти годы нареканий к качеству оказания услуг пенсионерам не возникало. На текущий момент проводится служебная проверка руководством предприятия и администрацией Перми.

В самом «Ветеране» тоже уверены, что в произошедшем виноват не их сотрудник.

- Мы уверены в этом на все 100%, - говорит зам. директора ПМП «Ветеран» Маргарита Федосеенкова. – Женщина, которая принесла пенсию этой женщине, работает у нас уже четыре года. Никаких нареканий к ее работе у нас не было. Наши сотрудники материально ответственны и прекрасно понимают, что такой поступок противоречит здравому смыслу и что из-за этого можно лишиться работы.

Сама же почтальон, узнав о том, что ее подозревают в подмене пенсии, заявила, что готова пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать свою невиновность.