После истории с пермячкой, которая нашла у себя деньги банка приколов, почтальона проверят на полиграфе
В Перми набирает обороты история с пенсией, выданной «билетами банка приколов». О ситуации, в которой оказалась пожилая пенсионерка, рассказали ее знакомые в соцсетях. Бабушка получила пенсию и пошла в магазин за продуктами. На кассе выяснилось, что вместо реальных купюр у бабушки – «билеты банка приколов».
- Как к пенсионерке могли попасть поддельные купюры, выясняют сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – 23 ноября в полицию поступило заявление от потерпевшей, сейчас по данному факту проводится проверка.
- Мы на 100% уверены, что в произошедшем виноват не наш сотрудник, - рассказала зам. директора ПМП «Ветеран» Маргарита Федосеенкова. – Женщина работает у нас уже четыре года, никаких нареканий за это время к ее работе у нас не было. Наши сотрудники материально ответственны и прекрасно понимают, что такой поступок противоречит здравому смыслу и можно лишиться работы.
Сама же почтальон, узнав о том, что ее подозревают в подмене пенсии пожилой пермячки на «билеты банка приколов» заявила, что готова пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать свою невиновность.
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ИСТОЧНИК KP.RU