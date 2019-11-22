10 лет трагедии в «Хромой лошади»: сын Ирины Пекарской решил стать врачом, чтобы вылечить маму

- На днях у Иринки был День рождения, - говорит мама пострадавшей в «Хромой лошади» Галина Васильевна. – 32 года исполнилось, из которых десять – она прикована к постели.

Пожар в пермском ночном клубе, напомним, случился почти десять лет назад - 5 декабря 2009 года. Погибли 156 человек, десятки - остались инвалидами.

Тогда, почти 10 лет назад, Ирина Пекарская пришла в «Лошадь» вместе с гражданским мужем Сергеем Колпаковым. Мужчина курил на улице, когда начался пожар. Его 22-летняя жена оказалась в самом эпицентре: лежала на полу и, пока не потеряла сознание, кричала и звала на помощь.

Ирина до трагедии. Фото из семейного архива

Ирина выжила, но получила тяжелое токсическое поражение мозга. Ее долго лечили в Москве, затем в питерском институте мозга. Потом неравнодушные пермяки помогли собрать деньги, чтобы отправить девушку на лечение в Германию. В немецкой клинике Ира провела год и три месяца, но все лечение оказалось бесполезным.

«Ирину больше не ругаю, только жалею»

Шесть лет прикованная к постели девушка провела в неврологии пермской краевой больницы. За ней сначала ухаживал муж, но со временем перестал бороться и приходить в больницу.

Тем не менее, все деньги Ирины как ее опекун - выплаты от виновников трагедии (это более миллиона рублей), спонсорские средства (еще несколько сотен тысяч евро), пенсию по инвалидности (14 тысяч рублей в месяц) - он забирал себе.

Сергей Колпаков ухаживал за женой первое времяФото: Вероника РАНГУЛОВА

Куда тратил - никто не знает. Ирину в больницу брили наголо, потому что у нее не было даже шампуня. После публикаций в «Комсомолке» неравнодушные пермяки принесли пострадавшей несколько мешков с шампунями, пеленками и мазями от пролежней. А чиновники организовали переезд Пекарской в Березники, где живут ее мама и дети.

В паллиативном отделении Ирина Пекарская лежит уже два с половиной года. Врачи говорят, что поставить ее на ноги – шансов уже нет. Возможен только грамотный уход.

- Внутренние органы у нее хорошо функционируют, а вот руки, ноги и голова не работают, - продолжает Галина Васильевна. – Я сама инвалид, из дома не выхожу. К Ирине ходит ее старший брат Сергей и его жена или теща. Меняют ей белье, купают, разговаривают.

16 ноября у Ирины Пекарской был День рождения, ей исполнилось 32 года.

- Сергей отнес тортик медикам, навестил Ирину, - рассказывает ее мама. – Он включает телефон на громкую связь, и я что-то рассказываю дочери. Раньше все время ругала: «Зачем ты связалась с этим Колпаковым? Если бы не уехала, ничего бы не случилось!» Ирина только мычала и плакала в ответ. Сейчас я больше ее не ругаю, рассказываю о детях, их учебе в школе.

Ирина и Сергей. Фото из семейного архива

Открытка для мамы

У Ирины два сына. Артуру 10 лет, он учится в четвертом классе. Саше – 12, он шестиклассник. Мальчики живут с бабушкой.

- Ребятки у нас растут хорошие, - продолжает Галина Васильевна. – Артур учится на «четверки» и «пятерки», у Саши бывают и «тройки». Летом они маму навещали. Артур нажаловался, что Саша плохо учится. Дочь в ответ плакала. На День рождения Артурик сделал для нее аппликацию с цветами. Сейчас готовит подарок к Новому году.

Маленький Артур мечтает окончить школу на «пятерки» и стать врачом. Чтобы вылечить свою мамочку.

Родные Ирины готовы дать согласие даже на экспериментальное лечение. Лишь бы оно помогло поставить женщину на ноги. На них вышел пермский бизнесмен, который готов купить специальный аппарат. Он справляется даже с неизлечимыми болезнями с помощью электроимпульсов.

Но врачи больницы, где лежит Пекарская, отказали в применении аппарата: он излучает электромагнитное поле, которое может привести к эпилептическим приступам.

Ирина Пекарская в больницеФото: Екатерина ГАСПЕР

Почему нельзя спасти Ирину

- Я дважды осматривал Ирину Пекарскую и хорошо знаю историю ее болезни, - говорит главный ангеоневролог Пермского края Роман Энгаус. - У нее тяжелое токсическое поражение вещества головного мозга, постгипоксическая энцефалопатия. Учитывая тяжесть травмы, осложнения, которые развиваются у длительно неподвижных людей, эту пациентку на ноги не поставить. Никаких высших корковых функций, таких как возможность читать, писать, считать, разговаривать, не вернуть. Она может на что-то реагировать и высказывать некоторые эмоции - громко хохотать, кричать, плакать или немного улыбаться. Но это все. Происходящее она не понимает, реабилитационного потенциала у нее нет.

Отец детей не платит алименты

- Все, что мы можем, помогать медикам ухаживать за Ириной, - продолжает Галина Васильевна. – Купить постельное белье, помыть ее, пообщаться. Моя главная задача – вырастить внуков, детей Ирины. Ее пенсию мы не тратим, откладываем на будущее Артуру и Саше – на учебу, квартиру.

- Отец детей помогает?

- Нет, с тех пор, как Ирину перевезли в Березники, он ни разу не появился. Не интересуется ни ее здоровьем, ни мальчиками. Алименты не платит, даже с Днем рождения не поздравляет. У человека давно другая семья и другие дети. Полиция проводила проверку, куда он потратил деньги Ирины – те, которые перечисляли спонсоры, виновники трагедии и простые люди, которые отдавали последнее на лечение дочери. Он полицейским объяснил: мол, я был опекуном жены, и все деньги тратил на нее. А как проверить, куда он их истратил? Никак!

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