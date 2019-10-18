2019-10-18T07:47:07+03:00
Общество

«Ирина уже никогда не будет ходить и говорить!». Бизнесмену, который пытается помочь пострадавшей в «Хромой лошади», посоветовали купить ей хорошую кровать

Уже месяц он пытается ей как-то помочь и найти способы, которые смогли бы поставить Ирину на ноги
Екатерина ГАСПЕР
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Ирина Пекарская - одна из самых тяжелых пострадавших в ночном клубе «Хромая лошадь»Ирина Пекарская - одна из самых тяжелых пострадавших в ночном клубе «Хромая лошадь»
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- Это самое настоящее издевательство над человеком! - возмущается пермский бизнесмен Андрей (имя изменено. - Ред.). - Получается, что Ирина стала заложником самой себя.

Ирина Пекарская - одна из самых тяжелых пострадавших в ночном клубе «Хромая лошадь». Пожар, напомним, случился 10 лет назад. Тогда погибли 156 человек, многие остались инвалидами. Ирина все эти годы прикована к постели. И шансов на выздоровление почти нет.

Врачи о пострадавшей в "Хромой лошади": Ирина никогда не будет ходить и говорить

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Публикация о состоянии женщины сильно впечатлила бизнесмена. Уже месяц он пытается ей как-то помочь и найти способы, которые смогли бы поставить Ирину на ноги.

Пермяк предложил купить аппарат, который производится в Белгородской области и, как заявляют его изготовители, справляется даже с неизлечимыми болезнями с помощью электроимпульсов. Производители, узнав историю Ирины, были готовы выслать его бесплатно.

Но врачи больницы, где лежит Пекарская, отказали в применении аппарата: он не имеет лицензии, излучает электромагнитное поле, которое может привести к эпилептическим приступам.

Андрей стал искать другие способы. После переговоров с одной московской клиникой ему предложили кислородную терапию. На этот раз аппарат оказался сертифицированным.

Мы связались с главным ангеоневрологом Пермского края Романом Энгаусом и спросили, есть ли шанс, что лечение принесет результат.

- Я дважды осматривал Ирину Пекарскую и хорошо знаю историю ее болезни, - говорит Роман Ефимович. - У нее тяжелое токсическое поражение вещества головного мозга, постгипоксическая энцефалопатия. Пациентка была в вегетативном состоянии - человек бодрствует с открытыми глазами, но при этом не демонстрирует никакой познавательности, не реагирует на окружающие раздражители. Под воздействием лечения, в том числе в Санкт-Петербурге, и огромного количества усилий ей стало формально чуть-чуть лучше - она вышла в синдром малого сознания. У нее появились единичные, чаще не координированные ориентировочные реакции. Например, на одну музыку она никак не реагировала, а на детскую песенку плакала и кричала. Но это патологическая реакция мозга на конкретные раздражители.

По словам Романа Энгауса, максимальный потенциал такой категории пациентов - сидение в кресле. Шансов вернуть их в полное сознание, к сожалению, нет.

- Учитывая десять лет, которые Ирина провела в таком состоянии, тяжесть поражения головного мозга, осложнения, которые развиваются у длительно неподвижных людей, эту пациентку на ноги не поставить, - говорит ангеоневролог. - Никаких высших корковых функций, таких как возможность читать, писать, считать, разговаривать, не вернуть. Она может на что-то реагировать и высказывать некоторые эмоции - громко хохотать, кричать, плакать или немного улыбаться. Но это все. Происходящее она не понимает, реабилитационного потенциала у нее нет.

Специалист посоветовал тем, кто хочет помочь Ирине Пекарской, сосредоточиться на средствах ухода за ней. Это могут быть хорошая функциональная кровать для лежачих больных, противопролежневый матрас, инвалидная коляска с ремнями-фиксаторами, качественные средства ухода.

- Чем более квалифицированный уход она будет получать, тем меньше будет страдать, - отметил Роман Энгаус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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