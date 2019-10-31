Главный полицейский Пермского края Михаил Давыдов: «Медвытрезвители нужны, но правила игры поменяются»

Начальник Главного Управления МВД России по Пермскому краю, генерал-майор полиции Михаил Давыдов на пресс-конференции рассказал журналистам, когда ведомство переедет в новое здание, вернутся ли в регион вытрезвители и как расследуются самые громкие дела.

О ДТП с автобусом на Гайве

В середине августа на Гайве автобус 53-го маршрута на полном ходу врезался в бетонную стену. В итоге 32 человека пострадали, двое скончались.

- По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, - рассказал Михаил Ильич. - В начале сентября дело было изъято и передано в Следственный комитет, чтобы привлечь к ответственности должностных лиц, выпустивших в рейс неисправный автобус. Чтобы избежать подобного, мы проводим проверки автопредприятий: как проводятся технические, предрейсовые и медицинские осмотры. И порой вскрываются вопиющие факты: вместо механика в рейс автобус отправляет простой слесарь.

О новом зоопарке

Еще 1 августа полиция возбудила в отношении подрядчика по строительству нового пермского зоопарка АО «РЖДстрой» уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере».

- Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в которую входят следователи МВД России, - пояснил Михаил Давыдов. - Мы провели обыски, изъяли документацию и назначили экспертизы. Сумма контракта при строительстве зоопарка составляет 1,8 млрд рублей. В ходе следствия будет установлена сумма хищения. Остается надеяться, что наши действия не застопорят строительство нового зоопарка в Перми, а наоборот, подстегнут его. И пермяки вскоре увидят новый зоопарк. А нам не стыдно будет смотреть в глаза животным, которые будут жить в новых построенных вольерах.

О взрыве иномарки в центре Перми

- Вечером 18 октября на Комсомольском проспекте прогремел хлопок, - рассказал о недавнем происшествии главный полицейский края. - Пострадала иномарка Nissan Qashqai и еще один автомобиль, припаркованный рядом. Место ЧП немедленно оцепили, под правым передним крылом авто обнаружили взрывное устройство. 57-летнего подозреваемого обнаружили и уже задержали. Во время обыска у него в машине обнаружили еще одно взрывное устройство, а во дворе частного дома, где он проживал, - два.

Это не теракт. По одной из версий, подозреваемый подложил взрывное устройство из мести. Весной между ним и потерпевшим произошел бытовой конфликт. Мы возбудили уголовные дела по трем статьям УК РФ. Будем проверять его на вменяемость и выяснять, с кем он еще конфликтовал.

О новом здании для полицейского главка

По планам новое здание краевого ГУ МВД будет находиться рядом с товарным двором. Пока неясен вопрос, когда начнется его строительство.

- Проектно-сметная документация уже на выходе, - пояснили в полиции. - Край, понятное дело, не потянет масштабное строительство, на которое нужны миллиарды, поэтому вопрос будем решать на федеральном уровне. Когда проект будет согласован, будем его презентовать.

О медвытрезвителях

- Вопрос с медицинскими вытрезвителями стоит остро, - считает Михаил Давыдов. - Пермяки пить не перестали, а это значит, что либо сами они в состоянии алкогольного опьянения совершают преступления, либо в отношении них. В холодное время года такие граждане могут уснуть на улице и замерзнуть. Вопрос о возрождении вытрезвителей остро встал весной этого года. Но сначала необходимо проработать правила игры. Согласен, нельзя оставлять замерзающего бедолагу на улице, и даже сейчас мы, увидев такого человека, пытаемся связаться с его родными. Скорей всего, в той версии, в которой вытрезвители существовали раньше, их уже не будет. Возможно, на полицию ляжет ответственность за доставление лиц, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения в специальное медучреждение, а там заниматься ими будет уже Минздрав.

О контроле за насильниками

- У нас существует специальная база лиц, совершивших насильственные преступления, - прокомментировал еще одну важную тему генерал-майор. - В этом вопросе мы плотно взаимодействуем с ГУФСИН. Освободившихся из мест лишения свободы заключенных берем на особый контроль. Чаще всего на них накладывают ограничения: он должен находиться дома после 23.00. И их не только проверяют по месту жительства, но и могут задержать поздно вечером на улицах. База лиц, совершивших насильственные действия, доступна инспекторам ДПС. И если они останавливают ночью автомобиль, а в нем находится человек, который не имеет права в это время находиться на улице, то его задерживают и составляют протокол. Если нарушения носят системный характер, то лицо может понести уголовную ответственность.

О собаках

В начале октября в Перми пропала пожилая пенсионерка, которая в Мотовилихе отправилась в лог на могилку своего пекинеса. Позже на камерах видеонаблюдения следователи увидели, как за женщиной бежала свора собак. Одна из версий, которую сейчас рассматривают следователи: пенсионерку могли растерзать бездомные животные.

- Делом занимается Следственный комитет, мы активно оказываем помощь, - пояснил Михаил Ильич. - Мы провели достаточно сложный осмотр места происшествия, так как части тела были в разных местах. Пока проводятся различные экспертизы для того, чтобы установить, собаки накинулись на нее до или после того, как женщина умерла.