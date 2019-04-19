МВД Прикамья переедет из «Башни смерти» на Товарный двор

СЕГОДНЯ 06:09 2019-04-19T06:09:08+03:00

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Рассказывая о мерах повышения безопасности в регионе в своем ежегодном отчете депутатам краевого парламента, губернатор Максим Решетников сообщил о том, что главное управление МВД по Пермскому краю переедет в новое здание.

Правда, ни сроков новоселья краевой полиции, ни адреса новой прописки в докладе губернатор не назвал. Как известно, во время приезда в Пермь замминистра МВД Виталия Шулики в январе этого года обсуждался вариант строительства нового здания для главка прикамской полиции на улице Локомотивная, 18 – на площадке Товарного двора, которую край выкупил у РАО «РЖД». Сейчас он, как известно, размещается в высотке на Комсомольской площади, построенной в 1952 году и в шутку получившей в народе название «Башня смерти».

Также во время своего выступления Максим Решетников пообещал, что до 2024 года в Пермском крае будут отремонтированы по единому стандарту все 320 участковых пункта полиции, причем 100 из них – уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU