2019-10-14T20:26:06+03:00
Происшествия

"Дети, выздоравливайте!". Что известно о ДТП в Перми, в котором "Мазда" сбила пятерых второклассников

Трое школьников остаются в больнице[аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВАЕлена КОНОВА
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По факту ДТП проводится проверкаПо факту ДТП проводится проверкаФото: Елена КОНОВА
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- Это просто ужас какой-то, - пишут в социальных сетях. - Дети, выздоравливайте!

В группах в соцсетях появляются фото и видео с места аварии - на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых "Мазда" сбила толпу школьников.

"Дети не увидели автомобиль"

В Перми иномарка сбила на "зебре" пятерых детей

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- Мой сын-второклассник часто с друзьями возвращается вместе из школы, она недалеко отсюда, - говорит Оксана, мама одного из школьников. - Вот и сегодня они все вместе пошли по домам.

Примерно в 18:24 толпа детей - всего пятеро школьников - стояла на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых. По оперативной информации, они начали переходить улицу на зеленый сигнал светофора, но из-за стоящих впереди людей не увидели автомобиль, который как раз в это время завершал выезд с перекрестка. В результате школьники отказались под колесами иномарки.

Водитель очень переживает из-за случившегося Фото: Елена КОНОВА

Водитель очень переживает из-за случившегосяФото: Елена КОНОВА

"Они резко вышли на дорогу"

Очевидцы вызвали "скорую помощь", детей отвезли в больницу. Водитель "Мазды" дождался сотрудников полиции. От комментариев он отказался.

- Мне сейчас не до этого, - сказал он.

Водитель объяснял прибывшим сотрудникам ГИБДД, что и как произошло. Специалисты в это время осматривали автомобиль.

- Я ехал по улице Мира и хотел повернуть на Братьев Игнатовых, но в этот момент группа детей очень резко вышла на дорогу, - объяснял водитель.

"Главное, что сын в порядке"

Тем временем, двое из пяти пострадавших детей получили ушибы стоп, родители забрали их домой. А трое остались в больнице. У каждого из второклассников - закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины.

- Главное, что все обошлось, и с моим сыном все в порядке, - говорит Оксана. - Но я все равно решила - пусть он останется в больнице на обследование, мало ли что.

Полиция сейчас выясняет все обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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