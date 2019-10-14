2019-10-14T18:20:26+03:00
Происшествия

«Дети резко выскочили мне под колеса». В Перми «Мазда» сбила группу школьников

Что рассказывает водитель, который сбил пятерых школьников
Елена КОНОВАЛилия Абибулаева
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Фото с места аварии. Водитель "Мазды"Фото с места аварии. Водитель "Мазды"Фото: Елена КОНОВА
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- Я ехал по улице Мира и хотел повернуть на Братьев Игнатовых на зеленый сигнал светофора, но в этот момент группа детей очень резко выбежала на дорогу на красный сигнал светофора, - сообщил водитель, который сбил на улице Мира пятерых детей.

В понедельник, 14 октября, на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых примерно в половине седьмого вечера легковой автомобиль «Мазда» сбил пятерых школьников, переходивших улицу.

Водитель растерян и очень сильно волнуется. Это заметно по его состоянию.

Водитель очень сильно волнуется Фото: Елена КОНОВА

Водитель очень сильно волнуетсяФото: Елена КОНОВА

- Девушка, я сейчас в таком состоянии, что не могу ни ваш телефон взять, ни свой дать, - ответил водитель "Мазды" корреспонденту "Комсомольской правды".

Сотрудники полиции осматривают место происшествия и опрашивают водителя легковушки и свидетелей.

- - Кто-то из очевидцев вызвал «скорую». Быстро приехала «скорая». Троих детей увезли в больницу, а двое уехали в больницу со своими родственниками, - рассказывает водитель «Мазды» сотрудникам полиции.

В ГУВД по Пермскому краю прокомментировали ЧП

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Место ДТП огорожено. Работают эксперты. Из-за аварии на улице Мира образовалась огромная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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