Иномарка сбила группу школьников на улице Перми

В понедельник, 14 октября, на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых примерно в половине седьмого вечера легковой автомобиль «Мазда» сбил пятерых школьников, переходивших улицу.

- Группа детей шла из школы, при переходе улицы Мира по пешеходному переходу они были сбиты легковым автомобилем, - рассказали в службе скорой помощи.

На место ДТП выехали все оперативные службы: врачи скорой помощи, сотрудники ГИБДД.

Трое ребят получили серьезные травмы – у двоих черепно-мозговые травмы, у одного – перелом бедра. Пострадавших школьников госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу на улице Баумана, 17. Еще двое отделались ушибами и ссадинами, от госпитализации они отказались.

В ГУВД по Пермскому краю прокомментировали ЧП 00:00 00:00

- На месте аварии работают сотрудники полиции, все обстоятельства выясняются, - прокомментировали в городской ГИБДД.

Сейчас в районе улицы Мира большая пробка.

В краевой клинической детской больнице сотрудники полиции опрашивают троих из пяти детей, пострадавших в аварии на улице Мира возле ДК Гагарина. Двое ребят получили легкие ушибы и отправились домой, а трое находятся в больнице. Их вместе с родителями расспрашивают об обстоятельствах аварии.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что дети начали движение на зеленый сигнал светофора.

- Сегодня около 18 часов двадцати минут на перекрестке улицы Мира и Братьев Игнатовых водитель автомобиля «Мазда», завершая маневр совершил наезд на группу несовершеннолетних. По предварительным данным пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, - сообщил официальный представитель ГУ МВД РФ по Пермскому краю Александр Хомяков. - В результате ДИП пострадали трое, два человека осмотрены и отпущены, один несовершеннолетний госпитализирован. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.