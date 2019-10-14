«Дети шли на зеленый». В мэрии прокомментировали ДТП на Мира

СЕГОДНЯ 18:57 2019-10-14T18:57:40+03:00

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В департаменте образования администрации Перми сообщили о том, что пострадавшие в ДТП на Мира дети переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

- Сегодня вечером, в 18:24 на пешеходном перекрестке улиц Братьев Игнатовых и Мира водитель личного автомобиля допустил наезд на пешеходов. В результате двое детей 8 лет получили ушиб стоп, их родители отказались от госпитализации. 3 детей, тоже восьмилетки, госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, - сообщила представитель департамента Наталья Шушпанова. - По оперативной информации, дети начали переходить улицу на зеленый сигнал светофора, но из-за стоящих впереди людей не увидели автомобиль, который завершал выезд с перекрестка.

Напомним, ранее мы писали о том, что водитель "Мазды", который сбил второклашек, утверждал, что дети выбежали на красный свет. Мужчина не успел остановиться и наехал на школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU