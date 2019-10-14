2019-10-14T18:43:01+03:00
Происшествия

Полицейские опрашивают пострадавших в ДТП на Мира детей

Троих из пяти детей отправили в больницу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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--Фото: Елена КОНОВА
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В краевой клинической детской больнице сотрудники полиции опрашивают троих из пяти детей, пострадавших в аварии на улице Мира возле ДК Гагарина.

Двое ребят получили легкие ушибы и отправились домой, а трое находятся в больнице. Их вместе с родителями расспрашивают об обстоятельствах аварии.

Напомним, сегодня в 18.22 водитель "Мазды" совершил наезд на группу школьников, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Трое ребят получили серьезные травмы – у двоих черепно-мозговые травмы, у одного – перелом бедра. Пострадавших школьников госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу на улице Баумана, 17. Еще двое отделались ушибами и ссадинами, от госпитализации они отказались.

На место ЧП выехали сотрудники ГИБДД. Место аварии огорожено. Из-за ДТП на Мира образовалась огромная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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