Из-за аварии на Мира, в которой пострадали трое детей, образовалась огромная пробка

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-14T17:44:14+03:00

Пробка тянется от улицы Советской Армии до остановки ДК им. Гагарина

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В Индустриальном районе Перми образовалась огромная пробка из-за аварии на перекрестке. На улице Мира скопились сотни машин.

В понедельник, 14 октября, на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых примерно в половине седьмого вечера легковой автомобиль «Мазда» сбил пятерых школьников, переходивших улицу.

Автобусы и машины стоят от улицы Советской Армии до перекрестка улиц Мира и Братьев Игнатовых. Движение очень медленное.

На место ДТП выехали все оперативные службы: врачи скорой помощи, сотрудники ГИБДД. Трое ребят получили серьезные травмы – у двоих черепно-мозговые травмы, у одного – перелом бедра. Пострадавших школьников госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу на улице Баумана, 17. Еще двое отделались ушибами и ссадинами, от госпитализации они отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU