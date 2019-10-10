«Я не представляю угрозы». Пенсионера из Перми, который перерезал веревки промальпинистам, отпустили под домашний арест

- Это недоразумение, я не представляю угрозы, - утверждал Вячеслав К. два месяца назад на первом судебном заседании.

В Перми состоялось заседание об изменении меры пресечения 70-летнему пенсионеру, который перерезал веревки промальпинистам.

13 августа двое мужчин ремонтировали фасад здания на Пушкина, 13. Вдруг один их промальпинистов полетел вниз. К счастью, у него был страховочный трос, но пролетел рабочий несколько этажей. Его коллега быстро забрался на крышу и увидел там пенсионера с ножом. Оказалось, это он перерезал трос.

14 августа Вячеслава К. задержали и допросили. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». На следующий день Вячеславу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По мнению следствия, мужчина представлял опасность, так как ремонтные работы еще не были закончены.

В четверг, 10 октября, Ленинский суд удовлетворил ходатайство адвоката и изменил меру пресечения для пенсионера на домашний арест. Следствие не возражало.

Мужчину отпустили домой в зале суда.

До 13 ноября 2019 Вячеслав К. будет находиться под домашним арестом с соответствующими ограничениями. Теперь, чтобы покинуть квартиру, Вячеславу нужно будет получить разрешение.

ЧИТАТЕ ТАКЖЕ:

Пермяка, который обрезал трос промышленным альпинистам, задержали (Подробнее...)

«В суде не сдержал слез». Пенсионера из Перми, обрезавшего трос у промальпинистов, арестовали (Подробнее...)