«Я не представляю угрозы». Пенсионера из Перми, который перерезал веревки промальпинистам, отпустили под домашний арест
- Это недоразумение, я не представляю угрозы, - утверждал Вячеслав К. два месяца назад на первом судебном заседании.
В Перми состоялось заседание об изменении меры пресечения 70-летнему пенсионеру, который перерезал веревки промальпинистам.
13 августа двое мужчин ремонтировали фасад здания на Пушкина, 13. Вдруг один их промальпинистов полетел вниз. К счастью, у него был страховочный трос, но пролетел рабочий несколько этажей. Его коллега быстро забрался на крышу и увидел там пенсионера с ножом. Оказалось, это он перерезал трос.
14 августа Вячеслава К. задержали и допросили. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». На следующий день Вячеславу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По мнению следствия, мужчина представлял опасность, так как ремонтные работы еще не были закончены.
В четверг, 10 октября, Ленинский суд удовлетворил ходатайство адвоката и изменил меру пресечения для пенсионера на домашний арест. Следствие не возражало.
Мужчину отпустили домой в зале суда.
До 13 ноября 2019 Вячеслав К. будет находиться под домашним арестом с соответствующими ограничениями. Теперь, чтобы покинуть квартиру, Вячеславу нужно будет получить разрешение.
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ИСТОЧНИК KP.RU