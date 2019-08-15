«В суде не сдержал слез». Пенсионера из Перми, обрезавшего трос у промальпинистов, арестовали

- Он вырастил прекрасного сына, заботился о семье после смерти жены, - зачитывали в суде характеристику на 70-летнего Вячеслава К. 13 августа он обрезал трос у промышленных альпинистов.

Двое мужчин ремонтировали фасад здания на Пушкина, 13. Вдруг один их промальпинистов полетел вниз. К счастью, у него был страховочный трос, но пролетел рабочий несколько этажей. Его коллега быстро забрался на крышу и увидел там пенсионера с ножом. Оказалось, это он перерезал трос.

14 августа Вячеслава К. задержали и допросили. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». 15 августа в суде Ленинского района прошло избрание меры пресечения в отношении пенсионера. Во время заседания Вячеслав не смог сдержать слез.

Следствие настаивало на мере пресечения в виде ареста.

- Ремонтные работы еще не закончены, то есть альпинисты будут продолжать выезжать на объект, - сказал следователь.

- Это недоразумение, я не представляю угрозы, - ответил Вячеслав К. - Я настаиваю на домашнем аресте. Когда я был в ИВС, мне вызывали "скорую" - давление поднялось.

Но суд решил: избрать в отношении пенсионера меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.