Пермяка, который обрезал трос промышленным альпинистам, задержали

СЕГОДНЯ 07:31 2019-08-14T10:05:47+03:00

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Во вторник, 13 августа, очередной рабочий день для двух промышленных альпинистов чуть не стал последним. Один из жителей многоэтажки на Пушкина, где работали альпинисты, обрезал трос.

70-летнему мужчине не понравилось, что альпинисты работают рядом с его окном. Он поднялся на крышу и перерезал веревку одного из рабочих. Альпинист полетел вниз несколько этажей, его спасла лишь страховка. К счастью, 28 и 30 -летние альпинисты не пострадали. Второй высотник быстро поднялся на крышу и помешал пенсионеру завершить начатое.

Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что ночью 14 августа мужчину задержали.

- В отношении него возбудили дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», - сообщил источник. - Проводятся следственные действия.

Напомним, ранее мы писали об откровениях промышленного альпиниста о странных заказах и покупке «корочек». По закону так: чтобы стать промышленным альпинистом официально нужно пройти специальное обучение, сдать экзамен и получить “корочки”. Обучают этому в колледжах. Но сейчас на рынке труда 90% промышленных альпинистов - это те люди, которые просто умеют это делать, и у них есть снаряжение, а все необходимые документы покупаются.

ИСТОЧНИК KP.RU