Пермяка, который обрезал трос промышленным альпинистам, задержали
Во вторник, 13 августа, очередной рабочий день для двух промышленных альпинистов чуть не стал последним. Один из жителей многоэтажки на Пушкина, где работали альпинисты, обрезал трос.
70-летнему мужчине не понравилось, что альпинисты работают рядом с его окном. Он поднялся на крышу и перерезал веревку одного из рабочих. Альпинист полетел вниз несколько этажей, его спасла лишь страховка. К счастью, 28 и 30 -летние альпинисты не пострадали. Второй высотник быстро поднялся на крышу и помешал пенсионеру завершить начатое.
Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что ночью 14 августа мужчину задержали.
- В отношении него возбудили дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», - сообщил источник. - Проводятся следственные действия.
Напомним, ранее мы писали об откровениях промышленного альпиниста о странных заказах и покупке «корочек». По закону так: чтобы стать промышленным альпинистом официально нужно пройти специальное обучение, сдать экзамен и получить “корочки”. Обучают этому в колледжах. Но сейчас на рынке труда 90% промышленных альпинистов - это те люди, которые просто умеют это делать, и у них есть снаряжение, а все необходимые документы покупаются.
ИСТОЧНИК KP.RU