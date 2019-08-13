В Перми житель многоэтажки перерезал канат альпиниста, который чинил фасад

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-13T17:31:25+03:00

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Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Пушкина в центре Перми. Там два промышленных альпиниста, повиснув на тросах, чинили фасад жилого здания.

Одному из жильцов почему-то не понравилось, что они работают рядом с его окном, и он потребовал, чтобы альпинисты прекратили работу. В конце концов, он перерезал веревку у одного из альпинистов, и тот полетел вниз. Спасла его лишь страховка.

Альпинисты позвонили в полицию.

- Действительно, в отделении полиции Ленинского района было зарегистрировано заявление об этой конфликтной ситуации, будем проводить проверку, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Если факты подтвердятся, не исключено возбуждение уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU