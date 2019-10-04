Педагог с большой буквы. Учительнице, спасавшей детей при резне в пермской школе, вручили медаль

3 октября педагогу школы № 127 Наталье Шагулиной вручили медаль "Доблесть и отвага".

Жуткое ЧП в пермской школе, напомним, случилось 15 января этого года. Двое молодых людей ворвались в кабинет, где Наталья Шагулина, учительница начальных классов, вела урок труда. Они напали с ножом на женщину, а потом стали бить малышей. Педагог всеми силами старалась защитить детей. С ранами в больницу были доставлены девять четвероклашек и Наталья Шагулина.

Она получила очень серьезные ранения, перенесла тяжелую операцию и месяц провела в больнице. К работе Наталье Васильевне удалось приступить только в конце марта. Весь город был восхищен поступком учительницы, которая проявила небывалую смелость и отвагу и заслонила собой детей, когда в класс ворвались подростки с ножами. Кстати, сейчас они находятся в колонии.

- Руководитель следственного управления отметил, что вручить награду учительнице для него большая честь, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. - Он искренне и тепло поблагодарил Наталию Васильевну за ее поистине героические действия.

Фото пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю

А министр образования и науки Раиса Кассина назвала Наталию Васильевну педагогом и человеком с большой буквы.

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– Как там наша Наталья Васильевна? А давайте ей сделаем что-то приятное, чтобы ее подбодрить, чтобы она быстрее выздоровела и к нам вернулась, – такими словами встретили ученики четвертого «Б» учительницу Светлану Холкину, которая пришла провести первый после той ужасной трагедии урок. Она заменяет свою коллегу и давнюю подругу Наталью Шагулину, вставшую на пути налетчиков — 17-летнего Льва Биджакова и 16-летнего Александра Буслидзе, и получившую 17 ножевых ранений. (подробнее)