2019-09-25T14:27:16+03:00
Происшествия

В Прикамье завучу школы, где училась умершая от голода девочка, дали условный срок

Незадолго до трагедии Полина стало резко худеть, но в школе это списали на стресс из-за учебы
Елена КОНОВА
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Елена П. свою вину не призналаЕлена П. свою вину не призналаФото: Елена КОНОВА
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В июле прошлого года в Краснокамске произошла трагедия - 14-летняя ученица 7 класса Полина (имя изменено - прим.ред.) умерла от голода.

В отношении Елены П., завуча школы, где училась Полина, возбудили уголовное дело. Следователи посчитали, что завуч не проинформировала различные службы о том, что девочка находилась в социально-опасном положении, не проверила, в каких условиях живет ребенок.

Ведь за несколько месяцев до трагедии девочка сильно похудела. А еще на уроке физкультуры ей становилось плохо, но педагог просто освободил ее от занятий.

Суд на Еленой П. начался в сентябре. В качестве свидетеля пригласили научного работника Ирину Шурмину. Именно она проводила проверку в школе уже после смерти девочки.

- Когда завуч услышала о том, что ученица резко похудела, она поговорила с мамой и та успокоила, что они уже посещают врача, - добавила Ирина. - Причин не доверять матери у работников школы не было.

25 сентября в Краснокамском городском суде вынесли приговор - 2 года лишения свободы условно.

Напомним, что в ближайшее время будет завершено дело в отношении матери погибшей школьницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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