«Думали, что худеет от стресса из-за учебы». В Прикамье судят завуча школы, где училась умершая от голода девочка

- Я не виновна, - заявила на суде 49-летняя завуч Елена П. Следователи считают, что проявленная ей халатность не позволила соцслужбам вмешаться и исправить ситуацию в семье, где жила 14-летняя Полина (имя изменено - прим.ред.). Прошлым летом она умерла от голода.

Трагедия произошла в середине июля в Краснокамске. Ученица 7 класса Полина в то время уже месяца полтора не выходила гулять. Соседи рассказывали, что думали: «Уехала куда-то, может быть». Но куда? Ведь многие знали, что мать девочки Оксана уже долгое время не работает, денег на санаторий или лагерь у нее нет, да и родственники к семье не приезжали.

«Все знали, но молчали»

- А потом мы увидели, как из дома вынесли тело девочки, - рассказывали местные жители. - Оказалось, мать специально не кормила ее долгие недели. Если бы мы знали, мы бы накормили Полину, но она к нам никогда не обращалась за помощью.

Девочка с мамой переехали в панельный высотный дом несколько лет назад. Папа Полины находился в тюрьме, а мама - не работала. Сначала она была доброжелательна к соседям, здоровалась, а затем и вовсе перестала. А вот Полина всегда была вежлива.

Полина всегда училась на отлично. Фото из соцсетей

- Еще в 2017 года я услышала крики из их квартиры, звуки ударов, Полина просила есть, а мать посылала ее спать, - вспоминала бывшая соседка семьи. - Я поднялась и пригрозила матери, что пойду в полицию, если она не прекратит издеваться над ребенком. После этого у них стало тихо.

А еще одна пермячка, чья дочь дружила с Полиной, рассказала, что мать наказывала девочку из-за пятиминутного опоздания. Но в полицию она не обращалась.

- Мне своих проблем хватает, - ответила она нам. - Потом еще затаскают по отделениям полиции.

А в магазине Оксана с дочкой покупали какие-то крохи - несколько картофелин и яиц. Как два человека могли этим насытиться - непонятно. При этом Полина продолжала учиться на одни «пятерки», в школе была вежлива, педагоги ее хвалили. А ее мама часто приходила на родительские собрания, разговаривала с учителями.

- Со стороны все выглядело нормально: да, бедны, но живут спокойно, девочка отлично учится, - говорила нам местная жительница.

«В школе видели, что Полина сильно похудела»

Когда девочка умерла от истощения, ее мать арестовали. По мнению следствия, она специально перестала кормить ребенка.

А позже следователи возбудили уголовное дело в отношении завуча школы, 49-летней Елены П.

Следователи посчитали, что завуч не проинформировала социальные службы о том, что девочка находилась в социально-опасном положении.

- Проявленная бывшим заместителем директора школы халатность не позволила социальным службам вовремя вмешаться в ситуацию, что привело к смерти ребенка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В прокуратуре Краснокамска нам рассказывали, что сотрудники школы не обращали внимание на важные «звоночки» в поведении и внешности девочки.

- Она сильно похудела, на уроке физкультуры ей становилось плохо, но педагог просто освободил ее от занятий, - говорил прокурор.

Однако бывшие ученики завуча и знакомые в социальных сетях выражали возмущение: они считают, что Елена П. не виновата в случившемся.

- На девочку не обращали внимания соседи, а классный руководитель с ней общался в разы больше, но виноват завуч, - писали они в сети.

Судья слушает свидетельские показанияФото: Елена КОНОВА

21 августа в Краснокамском городском суде прошло первое заседание по делу. На этом этапе рассмотрения судья вызывал свидетелей. Первым был представитель Департамента соцполитики Никита Будаков.

- Одноклассники говорили классному руководителю, что девочка худеет, ее освободили от уроков физкультуры, - сказал чиновник.

Он заметил, что Полина долгое время ходила в одной и той же одежде. Все это - повод, чтобы проверить семью ребенка, запросить информацию в соцслужбах. Возможно, тогда выяснилось бы, что дочка с матерью малоимущие, а это уже повод для внесения семьи в группу риска.

- Классный руководитель передала завучу, что девочка худеет, но добавила, что это из-за стресса - был конец учебного года, - продолжил Никита Будаков. - Надо было сообщить о резкой потере веса ученицы хотя бы школьному медику.

Затем в качестве свидетеля вызвали научного работника Ирину Шурмину. Она проводила проверку в школе уже после смерти девочки.

- Когда завуч услышала о том, что ученица резко похудела, она поговорила с мамой и та успокоила, что они уже посещают врача, - добавила Ирина. - Причин не доверять матери у работников школы не было.

Пока неизвестно, когда состоится следующее заседание.

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