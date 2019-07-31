"Ей становилось плохо от голода на уроках". В Прикамье осудят завуча школы, где училась умершая от истощения девочка

В Краснокамске осудят завуча школы, где училась девочка, которая умерла от голода.

Напомним, трагедия произошла в прошлом году. 14-летняя Полина, лучшая ученица в классе, скончалась от голода. Как рассказывали знакомые и соседи семьи, дома у девочки творился кошмар. Мама кричала на нее, если школьница приносила домой "четверки".

- А в магазине она покупала пару картофелин и яиц, - рассказывали местные жители. - Если бы мы знали, что ребенок умирает от голода, то не оставили бы ее без еды. Но Полина никогда не жаловалась...

А еще одна соседка рассказывала, что слышала, как школьница просила у матери какой-нибудь еды, а та посылала ее спать.

Мать Полины арестованаФото: Елена КОНОВА

В конце прошлой весны Полина перестала выходить из дома. А спустя полтора месяца соседи увидели у подъезда сотрудников следственного комитета - девочка скончалась от голода. Ее мать арестовали.

Как нам рассказали в прокуратуре Краснокамска, за несколько месяцев до гибели Полине от голода стало плохо на уроках в школе. Но педагог просто освободил ребенка от занятий, никому не сказав, что девочке требуется помощь.

Спустя год следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению в халатности в отношении бывшего завуча школы, где училась Полина.

- В период с марта по июль 2018 года мать девочки с целью лишения дочери жизни умышленно ограничивала ее в питании, что привело к резкой потере массы тела ребенка, продолжавшей посещать учебное заведение, - сообщили на сайте СК РФ.

Следователи установили, что завуч не проинформировала различные службы о том, что девочка находилась в социально-опасном положении, не проверила, в каких условиях живет ребенок.

- Проявленная бывшим заместителем директора школы халатность не позволила социальным службам вовремя вмешаться в ситуацию, что привело к смерти ребенка, - добавили в пресс-службе. - Уголовное дело направлено в суд.

Также следователи уточнили, что расследование уголовного дела в отношении матери погибшей девочки скоро будет завершено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Знакомые 14-летней девочки, которая скончалась в Краснокамске: «Она рыдала от голода, а мать отправляла ее спать»

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти школьницы (подробнее)

Невидимая девочка. В Краснокамске лучшая ученица в классе полтора месяца умирала от голода, но никто этого не замечал

Знакомые знали, что девочка живет в ужасных условиях, но не шли в полицию, потому что "потом затаскают" (подробнее)

Мама 14-летней девочки, скончавшейся от голода в Краснокамске: «Я боялась, что дочь заберет опека, поэтому никуда не обращалась» (подробнее)