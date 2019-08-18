«Дайте ему гражданство, он заслужил!» Пермяки комментируют поступок Данила, спасавшего людей из автобуса
Статья про 20-летнего Данила Юлдашева, который спасал людей из автобуса, врезавшегося в Перми в стену здания, вызвала множество откликов и на сайте, и на наших страницах в соцсетях.
Напомним, Данил, оказавшись первым на месте аварии, выломал дверь автобуса и начал выносить раненых. Он оказывал людям медицинскую помощь. И даже после приезда «скорой» продолжал помогать пострадавшим в аварии.
Что говорят о поступке Данила пермяки.
Валентина:
- Молодец, парень! Спасибо родителям за такое воспитание. Вот кому в первую очередь надо давать гражданство, а не всяким Депардье.
Рысь:
- Данил, вы молодец. Если будет петиция за присвоение гражданства РФ - обязательно подпишу.
Ирина:
- Побольше бы таких героев в наш мир!
Дмитрий:
- Ну, как минимум медаль надо давать за мужество. И деньгами поощрить.
Ольга Труханкина
- Побольше бы таких неравнодушных людей, молодец!
Гость:
- А местные аборигены в таком возрасте предпочитают снимать на свои смартфоны чужую беду и потом хихикать, а не вот так помогать.
Ольга:
- Дайте ему гражданство! Он заслужил!
Дина:
- Властям надо бы подумать, может, выходцам из СССР, уехавшим в свое время на работу в ближнее зарубежье, и их детям, и приезжающим в Россию, побыстрее давать гражданство, чем таджикам и узбекам, которые через 3 года уже гражданами России становятся,
Елена:
- Каким местом думают чиновники? Молодой, красивый парень, добропорядочный гражданин и просто настоящий мужчина - нужно давать российское гражданство!
Ирина:
- Начинается эпоха настоящих героев.
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ИСТОЧНИК KP.RU