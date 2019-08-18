«Дайте ему гражданство, он заслужил!» Пермяки комментируют поступок Данила, спасавшего людей из автобуса

Статья про 20-летнего Данила Юлдашева, который спасал людей из автобуса, врезавшегося в Перми в стену здания, вызвала множество откликов и на сайте, и на наших страницах в соцсетях.

Напомним, Данил, оказавшись первым на месте аварии, выломал дверь автобуса и начал выносить раненых. Он оказывал людям медицинскую помощь. И даже после приезда «скорой» продолжал помогать пострадавшим в аварии.

Что говорят о поступке Данила пермяки.

Валентина:

- Молодец, парень! Спасибо родителям за такое воспитание. Вот кому в первую очередь надо давать гражданство, а не всяким Депардье.

Рысь:

- Данил, вы молодец. Если будет петиция за присвоение гражданства РФ - обязательно подпишу.

Ирина:

- Побольше бы таких героев в наш мир!

Дмитрий:

- Ну, как минимум медаль надо давать за мужество. И деньгами поощрить.

Ольга Труханкина

- Побольше бы таких неравнодушных людей, молодец!

Гость:

- А местные аборигены в таком возрасте предпочитают снимать на свои смартфоны чужую беду и потом хихикать, а не вот так помогать.

Ольга:

- Дайте ему гражданство! Он заслужил!

Дина:

- Властям надо бы подумать, может, выходцам из СССР, уехавшим в свое время на работу в ближнее зарубежье, и их детям, и приезжающим в Россию, побыстрее давать гражданство, чем таджикам и узбекам, которые через 3 года уже гражданами России становятся,

Елена:

- Каким местом думают чиновники? Молодой, красивый парень, добропорядочный гражданин и просто настоящий мужчина - нужно давать российское гражданство!

Ирина:

- Начинается эпоха настоящих героев.

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