2019-08-17T19:02:46+03:00
Происшествия

Минздрав Прикамья: после аварии в Перми госпитализировали 32 человека

В больницы направлены 10 детей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: ГИБДД Перми.Фото: ГИБДД Перми.
Изменить размер текста:

На место аварии автобуса маршрута №53 на улице Новогайвинская в Перми подъехало около 20 машин «скорой помощи». Они отвозили пострадавших в ДТП в разные больницы. Поэтому только сейчас можно говорить о точном количестве пострадавших.

- Один пассажир погиб, госпитализировано 32 пострадавших, из них 10 детей, 9 - в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние, также в тяжелом состоянии находятся пятеро взрослых, - сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края. - Пострадавшие госпитализированы в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, Городскую больницу №6, Больницу имени Гринберга.

Напомним, в 17 часов в субботу, 39-летний водитель автобуса, направлявшегося из Гайвы в сторону Центрального рынка, не справился с управлением. «Нефаз» занесло, и он врезался в стену магазина. Причиной аварии стала техническая неисправность автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следственный комитет начал проверку по факту аварии с автобусом в Перми
Причиной аварии на Гайве, где погибла женщина, стала неисправность автобуса «Нефаз»
Уточненные данные по аварии с автобусом на Гайве: пострадало 17 человек, в том числе 4 детей
Видео автобуса, врезавшегося в магазин в Перми, появилось в сети
Продавая старый холодильник, пенсионерка потеряла 300 тысяч рублей
В центре Перми 14-летнюю девочку укусила гадюка
«Узнали про рак во время проверки зрения». 11-летний мальчик из Перми всю жизнь борется с онкологией
Месяц не дожил до 18-летия. Студент из Прикамья погиб на теплоходе «Павел Бажов»
В Прикамье 18-летний водитель без прав врезался в дом
В Прикамье легковушка врезалась в большегруз - погибли два человека
Правительство России присудило премию Федора Волкова пермскому театру