Минздрав Прикамья: после аварии в Перми госпитализировали 32 человека

СЕГОДНЯ 19:02 2019-08-17T19:02:46+03:00

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На место аварии автобуса маршрута №53 на улице Новогайвинская в Перми подъехало около 20 машин «скорой помощи». Они отвозили пострадавших в ДТП в разные больницы. Поэтому только сейчас можно говорить о точном количестве пострадавших.

- Один пассажир погиб, госпитализировано 32 пострадавших, из них 10 детей, 9 - в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние, также в тяжелом состоянии находятся пятеро взрослых, - сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края. - Пострадавшие госпитализированы в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, Городскую больницу №6, Больницу имени Гринберга.

Напомним, в 17 часов в субботу, 39-летний водитель автобуса, направлявшегося из Гайвы в сторону Центрального рынка, не справился с управлением. «Нефаз» занесло, и он врезался в стену магазина. Причиной аварии стала техническая неисправность автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU