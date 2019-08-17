Следственный комитет начал проверку по факту аварии с автобусом в Перми

СЕГОДНЯ 19:31 2019-08-17T19:31:42+03:00

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На улице Новогайвинская в Перми, где пассажирский автобус врезался в стену здания, сейчас работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СКР по Пермскому краю.

- Следователи совместно со специалистами проводят осмотр места происшествия, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин столкновения. Изымается и анализируется документация, регламентирующая техническое состояние автобуса. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. При этом будет дана уголовно-правовая оценка действиям водителя и предпринимателя-перевозчика.

Напомним, в субботу, 17 августа, около 17 часов рейсовый автобус маршрута №53, шедший из Гайвы до Центрального рынка, попал в ДТП. Из-за неисправности автобус занесло, и он врезался в стену магазина на улице Новогайвинской, 81.

В результате аварии одна пассажирка автобуса погибла, 32 человека госпитализированы.

По решению пермских властей, перевозчик отстранен от работы на городских маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU