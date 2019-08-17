2019-08-17T19:31:42+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку по факту аварии с автобусом в Перми

Перевозчик отстранен от работы на городских маршрутах
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: ГИБДД Перми.Фото: ГИБДД Перми.
Изменить размер текста:

На улице Новогайвинская в Перми, где пассажирский автобус врезался в стену здания, сейчас работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СКР по Пермскому краю.

- Следователи совместно со специалистами проводят осмотр места происшествия, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин столкновения. Изымается и анализируется документация, регламентирующая техническое состояние автобуса. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. При этом будет дана уголовно-правовая оценка действиям водителя и предпринимателя-перевозчика.

Напомним, в субботу, 17 августа, около 17 часов рейсовый автобус маршрута №53, шедший из Гайвы до Центрального рынка, попал в ДТП. Из-за неисправности автобус занесло, и он врезался в стену магазина на улице Новогайвинской, 81.

В результате аварии одна пассажирка автобуса погибла, 32 человека госпитализированы.

По решению пермских властей, перевозчик отстранен от работы на городских маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав Прикамья: после аварии в Перми госпитализировали 32 человека
Причиной аварии на Гайве, где погибла женщина, стала неисправность автобуса «Нефаз»
Уточненные данные по аварии с автобусом на Гайве: пострадало 17 человек, в том числе 4 детей
Видео автобуса, врезавшегося в магазин в Перми, появилось в сети
Продавая старый холодильник, пенсионерка потеряла 300 тысяч рублей
В центре Перми 14-летнюю девочку укусила гадюка
«Узнали про рак во время проверки зрения». 11-летний мальчик из Перми всю жизнь борется с онкологией
Месяц не дожил до 18-летия. Студент из Прикамья погиб на теплоходе «Павел Бажов»
В Прикамье 18-летний водитель без прав врезался в дом
В Прикамье легковушка врезалась в большегруз - погибли два человека
Правительство России присудило премию Федора Волкова пермскому театру