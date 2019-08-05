2019-08-05T16:20:36+03:00
Происшествия

«Мой мальчик только начинал жить!» В больнице скончался 26-летний пострадавший при взрыве на Пермском пороховом заводе

Врачи борются за жизнь еще одного работника предприятия [аудио]
Андрей МАТЛИН
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Врачи боролись за жизнь Алексея, но спасти не смогли. Фото: личный архив.Врачи боролись за жизнь Алексея, но спасти не смогли. Фото: личный архив.
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В Перми скончался один из пострадавших во время взрыва на Пермском пороховом заводе, прогремевшем в минувшую среду. У 26-летнего аппаратчика Алексея С. было обожжено более 60 процентов поверхности тела.

- Похороны состоятся в среду, - сообщила убитая горем мама Алексея. – Хоронить будем от дома. Теперь остается только проводить в последний путь моего мальчика.

Ранее Светлана рассказывала, что сообщение о том, что с ее сыном произошла беда, буквально подкосило ее.

- Он только начинал жить, отслужил в армии в ракетных войсках, устроился на завод, и работа ему нравилась, и вот… - утирала она слезы.

Мама пострадавшего при взрыве на заводе сообщила о смерти сына

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Врачи ожогового центра больницы имени Гринберга до последнего боролись за жизнь Алексея. Его, как и другого пострадавшего, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но спасти его не удалось.

- Подобные ожоги весьма коварны, - говорит руководитель Пермского центра медицины катастроф Олег Федоткин. – Человек может быть в сознании, разговаривать, а потом внезапно уйти из жизни.

Как сообщили в краевом минздраве, состояние 41-летнего работника Пермского порохового завода, который в тот роковой день получил ожоги боле, чем на 30 процентов поверхности тела, остается стабильно тяжелым.

Как уже писала "Комсомольская правда", в среду, 31 июля, около четырех дня на Пермском пороховом заводе произошел взрыв во время перевозки одного из изделий. В зоне поражения оказались пять человек. Двоим помощь оказали на месте, троих с ожогами увезли в больницу. Один из них был переведен на амбулаторное лечение. Но у двоих, у 26-летнего и 41-летнего работника завода, ожоги оказались серьезными, и их перевели в реанимацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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