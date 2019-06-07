2019-06-07T14:30:26+03:00
Общество

«В элитных учебных заведениях все упирается в статусность родителей»

Пермяки обсуждают: стоит ли лишать ребенка детства ради учебы в гимназии [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Детей "натаскивают" для поступления в элитные школы.Детей "натаскивают" для поступления в элитные школы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Статья «Дневник мамы первоклассника: «Ради учебы в элитной гимназии я лишила ребенка детства» вызвала бурное обсуждение на нашем сайте. Публикуем наиболее яркие отклики.

Виктория:

- Бедные родители! Сама через это прошла. Мое давление на дочь вылился с сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимость). И это на всю жизнь. Любите своих детей! Пусть у них будет детство!

Татьяна:

- Как сказала одна мама сына-гимназиста: «Я два года его готовила для поступления в гимназию. Я же не хочу, чтобы мой сын учился с быдлом!» Мне стало страшно.

Пермячка:

- Это статья про тех детей, которым не хочется учиться в 5-6-7 лет. Это про тех детей, которых достаточно отдать в простую школу у дома и они будут там прекрасно учиться. У меня другая в семье история. Ребенок был настолько толковый, что с 5-ти лет ходит в воскресную школу с ребятами 7-8 лет и не уступал им в знаниях и умениях. Впитывает информацию как губка. Поэтому и был отдан в одну из гимназий города. Учеба дается очень легко, хотя многие одноклассники стонут, что им непосильно становится учиться. Я не хвастаюсь. Я просто говорю о том, что родителям самим надо включать голову и решать: а сможет ли их ребенок справиться с объемом информации, который дают в лицеях и гимназиях, готов ли их ребенок к школе, что они хотят получить в будущем.

Orla Colgan:

Гендерное неравенство. Новый скандал в пермской гимназии обсуждался в эфире радио "КП" - Пермь" на 96.6 FM

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- В обычной школе - бьют. Если не хотите, чтобы у вашего сына обычная школа вычеркнула 11 лет жизни, если не хотите, чтобы он вырос с убеждением, что чувство собственного достоинства - это плохо, если хотите, чтобы он поступил в институт, а не в ПТУ, то либо не отдавайте ни в какую школу и попробуйте поступить в гимназию на следующий год еще раз, либо - еще лучше - подайте заявление на семейное обучение. Но только, пожалуйста, не отправляйте ребенка в концлагерь обычной школы! Говорю по собственному опыту - 10 лет школьного ада.

Гость:

- В таких учебных заведениях все упирается в очень большие деньги и статусность родителей, которые и будут на протяжении всех 11 лет поддерживать в своем ребенке образование, постоянно нанимая дорогих репетиторов! Иначе ребенка сожрут! Если вы не соответствуете финансовым ожиданиям учителей. они будут постоянно. на каждом шагу гнобить вашего ребенка - замучаетесь писать в электронную почту департамента образования жалобы.

Гость:

- Наивная мамочка считает, что такая убойная подготовка будет подспорьем ребенку в обычной школе. А получается, как правило, наоборот. Ребенку сразу становится скучно: «Зачем что-то учить? Я знаю это все и даже больше!» Создается иллюзия легкости обучения в школе. Но детсадовский задел к третьему классу заканчивается, а учиться ребенок к тому времени уже разучился.

Гендерная дискриминация или забота о будущем? В прямом эфире радио "КП" - Пермь" продолжают обсуждать скандал в пермской гимназии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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