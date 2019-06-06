2019-06-06T15:40:53+03:00
Общество

Гендерный скандал. Продолжение: Директору пермской гимназии грозит дисквалификация

После скандала с зачислением в первые классы прокуратура подала в суд [аудио, видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Директора гимназии могут лишить должностиДиректора гимназии могут лишить должностиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Громкий скандал с зачислением в первые классы элитной гимназии может закончиться увольнением директора. Прокуратура обратилась в суд и требует привлечь Татьяну Дьякову к административной ответственности.

Прокурор рассказывает что грозит директору гимназии

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Как мы уже писали, в гимназии №4 проходной балл для девочек оказался намного выше, чем для мальчиков: 69,1 против 65,7. И несколько девочек, набравших более высокий балл, не были зачислены в гимназию, в то время как туда взяли мальчиков с меньшими баллами.

- По закону нельзя проводить конкурсный отбор среди первоклассников, - говорит прокурор Дзержинского района Эдуард Дубров. - Это разрешено начиная со среднего звена. Мы принесли протест по поводу положения о правилах приема в гимназию.

Татьяне Дьяковой грозит административная ответственность по статье «Нарушение или незаконное ограничение права на образование», которая включает в себя и пункт о незаконном отказе в приеме в образовательную организацию.

- По закону нельзя проводить конкурсный отбор среди первоклассников, - говорит прокурор Дзержинского района Эдуард Дубров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- По закону нельзя проводить конкурсный отбор среди первоклассников, - говорит прокурор Дзержинского района Эдуард Дубров.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также прокуратура направила главе города Дмитрию Самойлову представление с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности руководство департамента образования - за недостаточный контроль над школами. Это значит, что начальник департамента Людмила Серикова или кто-то из ее заместителей может получить замечание или выговор. Потому что получается, либо департамент не знает, что происходит в пермских школах, то есть не владеет ситуацией. Либо знает, но не реагирует. Напомним, что в прошлом году директора гимназии уже оштрафовали за то, что не пустила на уроки школьницу с розовыми волосами. Так что сейчас ей грозит дисквалификация на срок от одного до двух лет. То есть снятие с директорского поста.

В самом департаменте скандал прокомментировали так:

- Эта ситуация открыла системную проблему зачисления детей в статусные учреждения: учреждения продолжают осуществлять отбор детей в первые классы. При этом отбор на программы углубленного изучения возможен только начиная с 5 класса.

По мнению чиновников, выход из этой ситуации таков: все гимназии и прочие элитные школы, которые набирают детей по результатам разных тестов, должны этот набор вести с пятого класса, а не с первого. Что, впрочем, соответствует закону.

- У нас есть положительный опыт таких учреждений: школы №145 и 146, лицей №2, IT-школа, - рассказали в департаменте образования. - Перечень учреждений, которые войдут в пилотный проект, будет обсуждаться на рабочей группе с участием прокуратуры, уполномоченного по правам ребенка, руководителей учреждений, представителей родительской общественности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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