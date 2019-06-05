Дневник мамы первоклассника: «Ради учебы в элитной гимназии я лишила ребенка детства»

Я - мама семилетнего дошколенка. У меня есть еще двое детей, которые учатся в старших классах элитной гимназии. Разумеется, я хотела, чтобы и младший сын учился здесь же. Однако поступить в первый класс оказалось сложнее, чем в вуз. Битва за места идет насмерть. Эти страшные два года, пока ребенок готовился к вступительным экзаменам, мы запомним на всю жизнь. Воскресная школа, репетиторы, грустные вечера за уроками и бессонные ночи перед тестами.

В итоге жесткий отбор мой ребенок не прошел, 1 сентября он пойдет в обычную школу по прописке. Разбираемся с психологом, стоило ли желание учиться в гимназии загубленного детства?

8 человек на место

Наша семья живет в обычном спальном районе, который по швам трещит от высотных новостроек. Район молодой, детей много, а вот хороших школ – всего две. И советские очереди за колбасой – просто тьфу, по сравнению с той битвой, которую нужно выстоять родителям, чтобы их ребенок получил заветное место в престижной гимназии.

Почему это так важно? Думаю, большинство родителей меня поймут. Английский с первого класса, вышколенные и внимательные учителя, физкультура в бассейне и одноклассники, которые не дерутся. Ну не хотелось мне, чтобы мой воспитанный и спокойный Ваня попал в один класс с детьми нашей грозной соседки. По вечерам через стенку мы слышим, как эта мамочка общается со своими отпрысками: «Ты меня задолбал! Мне плевать, чего ты хочешь, иди к себе и делай уроки!».

Наш Ваня рос бойким и смышленым мальчишкой. В два года мы отдали его в школу развития с математикой, танцами и физкультурой, возили на тренировки в бассейн. В садике он участвовал во всех конкурсах и получал призы и грамоты.

В пять с половиной лет мы решили, что пора готовить ребенка к гимназии. Эпопею десятилетней давности с поступлением старших детей я помнила прекрасно: нужно было год отучиться в воскреске, сдать несколько заковыристых тестов, потом баллы суммировали и объявляли поступивших. Нервное напряжение росло от теста к тесту и достигало апогея в день вывешивания списков.

Теперь мне предстояло пройти через эту корвалольную процедуру еще раз. Правда, с одним отличием: десять лет назад гимназические классы формировались из самых-самых, а сейчас все карты «спутали» прописочники: те, чей дом прикреплен к гимназии. Вы не поверите, но, когда объявили о таком «прикреплении», стоимость жилья в домах взлетела в разы. А количество мест для остальных желающих попасть в гимназию уменьшилось до 20 – 30 человек. В итоге получился жесткий конкурс - 8 человек на место!

Мы не дотянули до нормы техники чтения пяти словФото: Олег УКЛАДОВ

«Деньги возьму, но гарантий не даю»

Для подстраховки мы наняли пятилетнему Ване репетитора.

- А чего вы так поздно начинаете заниматься? У меня ребятки, кто в гимназию хочет, с трех-четырех лет ходят. Вы читать умеете? Примеры с «окошечками» решаете? Дни недели и месяцы наизусть знаете? А классы животных? – спросила нас на первом занятии Анна Игоревна. – Хорошо, возьму, но никаких гарантий не даю. Попахать, безусловно, придется.

Испугавшись, что ужасно отстали от сверстников, мы ушли с головой в учебу. И в этот момент Ванино беззаботное детство закончилось. Днем у нас были занятия с репетитором, по выходным – воскресная школа, а по вечерам – домашние задания, прописи, учебники. С моим «синдромом отличницы» я прервала все связи с внешним миром. Ни кино, ни театров, ни мультиков, ни шумных домашних игр, ни лыж с роликами. Даже в гости – только по большим праздникам.

Пять яиц за доллар

«Мама, я с ребятами немного погуляю?», «А можно поиграть в Lego?», «Это же новая серия Барбоскиных, дай хоть пять минут посмотреть!». Ванька активно сопротивлялся такому интенсивному учебному процессу, а я глотала слезы:

- Сыночек, взгляни, сколько нам задали! Ты ведь хочешь стать гимназистом, как братик? А для этого нужно много стараться, – заглядывала я ему в глаза и веером раскладывала листочки с распечатками заданий.

Когда сын упрямился, я включала «строгую маму»: «Марш за стол! Работаем». Каждый раз мой интеллигентный ребенок беспрекословно садился за учебники – расстраивать маму нельзя.

Репетитор после каждого занятия давал нам задания на закрепление материала. А там – примеры, математические диктанты, логические задачи и много чего еще. Судите сами: «Десяток яиц стоит два доллара, сколько стоят пять яиц?», «Сколько концов у трех с половиной палок?», «В колесе 10 спиц, сколько промежутков между ними?», «К семье из пяти человек пришли на ужин бабушка с дедушкой. Сколько разрезов на батоне нужно сделать, чтобы всем хватило по кусочку?»

Порой, чтобы решить задачки, нам, взрослым, самим приходилось чертить схемы. И чем дальше, тем больше те знания, которыми должен обладать будущий гимназист, нас озадачивали.

К поступлению в 1 класс дошколенок должен был уметь считать количество звуков в слове. Причем, не простых, а с «ловушками» как, например, в слове «поют». Определять ударные и безударные гласные, твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные, составлять звуковую модель слова, знать алфавит. Подбирать синонимы и антонимы, слова-помощники, находить в предложении главный предмет, его действие и признак. Решать длинные примеры с «окошками», уравнения и неравенства. А техника чтения должна быть не менее 30 слов в минуту!

- А в первом-то классе что он у меня делать будет? – хваталась я за голову.

Но, стиснув зубы, мы продолжали заниматься. На горизонте маячили красивые стены элитной гимназии, а за стенкой у соседей раздавалось: «Тупица! Опять двойку получил?».

Чтобы решить задачки, нам, взрослым, самим приходилось чертить схемыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«На пляже зубрили виды деревьев»

Чтобы «натаскивать» сына, я использовала каждую свободную минутку: едем в бассейн - решаем задачи, загораем на морском пляже – зубрим виды деревьев, драгоценные камни и благородные металлы. Не скрою, за это время бывало всякое: Ваня «тупил», я срывалась, меня менял муж, а когда и его «накрывало», на помощь приходила я, уже отдохнувшая. Зато, когда уравнение получалось – радовались от души. Но больше пахали, конечно. Беззаботное Ванино детство грустно вздыхало, глядя на нас.

Зато осенью, когда мы пошли в «воскреску», Ванечка читал 15 слов в минуту и быстро решал примеры! И гимназия ему очень понравилась, и на занятия с репетитором он тоже ходил без скрипа. Это была почти победа!

Не хватило пяти слов

- А мы 50 слов в минуту читаем, - опустила нас с небес на землю знакомая, у которой дочка тоже поступала в гимназию.

- Сынок, придется еще поднажать, доставай учебник, - отбирая у сына машинку, просила я. И обещала в случае зачисления самый лучший подарок, какой он только пожелает.

И вот, наконец, финишная прямая. В марте в воскресной школе у всех ребят проверили технику чтения. Мы не дотянули до нормы пяти слов. Сжали кулачки и стали готовиться к контрольным. Провожали Ваньку на тестирование, как на войну: «Мы верим в тебя сынок, ты все знаешь, у тебя все получится!».

И хоть полученные им баллы были немного выше среднего, в списках поступивших нашей фамилии, увы, не оказалось. Сказать, что мы расстроились – это ничего не сказать. Я давно так не рыдала от обиды и отчаяния. Успокоившись, потащила Ваньку в магазин игрушек: «Выбирай, что нравится, ты честно заслужил это!»

Школа - впереди. А сейчас - детствоФото: Александр БУЛАХ

Тернистая эпопея поступления в 1 класс сделала нас другими. Выбора не осталось, поэтому мы начали искать плюсы там, где предстоит учиться: во-первых, весомых добровольных взносов (на прописи, шторы, канцтовары) нам платить уже не придется! Во-вторых, теперь с нами будут учиться немало ребят из нашего детского сада, в-третьих, тот багаж, который Ваня получил за эти полтора года, будет ему хорошим подспорьем в начальной школе. Ну и наконец, можно ведь и в обычной школе хорошо учиться и быть активным, спортивным и музыкальным учеником с большим количеством друзей?

Сейчас мы много гуляем, по выходным ездим в театры и на речку, собираем огромные дома и модели из Lego и готовимся к выпускному в садике. На днях купим свой первый школьный рюкзак. И надеемся, что все у нас будет хорошо. А чтобы догнать украденное детство, у нас есть целое лето!

СЧИТАЛКА «КП»

Обучение в воскресной школе – 22 тысячи рублей

Занятия с репетитором – 30 тысяч рублей

Учебники, прописи, рабочие тетради – 2 тысячи рублей

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Статусная школа не гарантирует ребенку успешную жизнь

- Почему статусность школы стала так важна для семьи? Наверное, не только потому, что в элитной гимназии есть туалетная бумага, - говорит семейный психолог Мария Шапошникова. - Родителям кажется, что поступление в престижную школу гарантирует ребенку успешную жизнь. А еще защищает его от дурного влияния неблагополучных сверстников. Дает гимназическое высококультурное воспитание. Да и родительские амбиции при этом удовлетворены: есть чем похвастаться перед знакомыми.

Вся жизнь состоит из конкуренции, пусть ребенок добивается успеха. Так считают многие родители. Но они не понимают, что в погоне за успехом детей мы прежде всего удовлетворяем свои родительские потребности, а потребности ребенка остаются в стороне.

Потребности дошкольника - играть, бегать, прыгать, общаться со сверстниками, снова играть. Ведущая деятельность, которая определяет созревание психики дошкольника, игровая! В игре ребенок познает мир, общается, развивается, тренирует психические функции: внимание, воображение, память, мышление. Это знает любой педагог, который в институте изучал возрастную психологию. Всему новому ребенку нужно учиться через игру. В меру. Непринужденно. Без требований: «Пока не нарисуешь все палочки, из-за стола не встанешь». Иначе все закончится тем, что ребенок возненавидит палочки.

К семи годам учебная деятельность становится ведущей. Психика к этому готова. Благополучный семилетний ребенок с радостью идет в школу. Он может удерживать внимание на поставленных задачах и сидеть без лишних подпрыгиваний на уроке.

Но тревога и амбиции родителей принуждают ребенка к учебной деятельности на два-три года раньше срока. Чем это опасно? Возникает дефицит непосредственности и спонтанности игры, что лишает ребенка гармоничного развития. Появляется неумение занять самого себя, потому что все свободное время организовано «развивающими» занятиями. Как следствие, рождаются пассивность и потеря интереса к познанию мира без помощи взрослого.

А дальше – как по накатанной. Ребенок не хочет идти в школу, потому что принуждение к учебе ему уже порядком надоело. Теряется мотивация, потому что в начальной школе снова начинают изучать то, что проходили еще в воскреске. Возникают сложности общения со сверстниками, так как в последние годы было не до игры с ними.

На семилетку подает тяжелый груз: он должен оправдать ожидания родителей. Дети в ответ на эту нагрузку порождают неврозы, психосоматические заболевания и эмоционально-поведенческие проблемы. Вместо непосредственного, любопытного ребенка к школе мы получаем уставшего, скучающего семилетнего старичка.

И если бы эта напряженная жизнь хоть что-то гарантировала! К сожалению, престижная школа не дает гарантии ни на защиту от дурного влияния, ни на успех в дальнейшем жизненном пути, ни на здоровое и счастливое детство. Успешным, счастливым и здоровым ребенок может быть и в обычной школе, если родители внимательны не только к его учебе, но и к его личности, потребностям и интересам.