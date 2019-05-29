Прокурор попросил для бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха 3,5 года колонии

Гособвинитель Дмитрий Красноперов попросил приговорить бывшего министра спорта Пермского края к 3,5 годам колонии.

- Сегодняшний процесс показывает, что происходит, когда человек, облеченный властью, злоупотребляет своими должностными полномочиями, - так начал свою речь гособвинитель Дмитрий Красноперов . - Страдают все. Власть теряет авторитет, а чиновник оказывается на скамье подсудимых.

Павла Ляха обвиняют в двух случаях злоупотребления должностными полномочиями. Первый - министр спорта дал распоряжение без веских оснований перенести тренировки пермских спортсменов из федерального центра «Снежинка» на частную базу «Раздолье». Таким образом, владелец «Раздолья», который, по данным следствия, являлся приятелем Павла Ляха, смог получить бюджетные деньги за использование своей базы. К тому же 11 спортсменов, принявших участие в сборах, не входили в состав сборных команд Пермского края, то есть не имели права на сборы. В результате бюджету был причинен ущерб на сумму более 3,4 миллиона рублей.

Также Павла Ляха обвиняют в том, что при его участии были похищены бюджетные деньги при строительстве и реконструкции крупных спортивных объектов, в частности, стадиона «Динамо».

- Павел Лях подписал акты приемки работ по реконструкции стадиона «Динамо», в частности, по замене футбольного поля и беговых дорожек, на сумму свыше 23 миллионов, - рассказал Дмитрий Красноперов. - Хотя эти работы были выполнены с нарушением технологии, не в полном объеме и не теми материалами, которые указывались в проекте. К тому же акты он подписал, когда работы еще не были завершены. Но это позволило подрядчику получить за них деньги.

Одним из свидетелей по делу выступал бывший председатель правительства Пермского края, а ныне руководитель Контрольно-счетной палаты Геннадий Тушнолобов. По его словам, Павел Лях подписал акт приемки работ, чтобы успеть получить федеральные деньги, выделенные на строительство стадиона, до конца года

- В конце 2015 года Лях мне сообщил, что подписал акты приемки работ, хотя не была проведена склейка футбольного поля, - заявил в суде Геннадий Тушнолобов. - Там оставалось работы на один день. Склейка поля - это как линолеум склеить. Но тогда выпал снег, температура была ниже нуля, и выполнять эти работы было нельзя. Но если хоть одну стройку в крае назовете, которая была выполнена без нарушений и сдана в срок, я локтями креститься буду.

По мнению Геннадия Тушнолобова, главной ошибкой Павла Ляха было то, что, подписав акт выполненных работ, он не приложил к нему документ о недоделках, которые был обязан исправить подрядчик.

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