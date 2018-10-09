Геннадий Тушнолобов: Если хоть одну стройку в крае назовете, которая выполнена без нарушений и в срок, я локтями креститься буду

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-09T14:14:01+03:00

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В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха (возглавлял ведомство в 2011-2016 годах). Его обвиняют в двух случаях злоупотребления должностными полномочиями.

Первый - министр спорта дал распоряжение без веских оснований перенести тренировки пермских спортсменов из федерального центра «Снежинка» на частную базу «Раздолье». Последняя принадлежит приятелю Павла Ляха, который в результате получил за ее использование несколько миллионов рублей из бюджета.

Также Павла Ляха обвиняют в том, что при его участии были похищены бюджетные деньги при строительстве и реконструкции крупных спортивных объектов, в частности, стадиона «Динамо».

Павла Ляха обвиняют в двух случаях злоупотребления должностными полномочиями.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Павел Лях подписал акты приемки работ по реконструкции стадиона «Динамо», в частности, по замене футбольного поля и беговых дорожек, на сумму свыше 23 миллионов, - рассказал прокурор Дмитрий Красноперов. - Хотя эти работы были выполнены с нарушением технологии, не в полном объеме и не теми материалами, которые указывались в проекте. К тому же акты он подписал в конце 2014 года, когда работы еще не были завершены. Но это позволило подрядчику получить за них деньги.

По словам прокурора, максимальное наказание, которое грозит Павлу Ляху в случае признания его виновным, - 4 года лишения свободы.

Во вторник в качестве свидетеля был вызван бывший председатель правительства Пермского края, а ныне руководитель Контрольно-счетной палаты Геннадий Тушнолобов. По его словам, Павел Лях подписал акт приемки работ, чтобы успеть получить федеральные деньги, выделенные на строительство стадиона, до конца года.

- В конце 2015 года (Тушнолобов тогда возглавлял правительство края. - Ред.) Лях мне сообщил, что подписал акты приемки работ, хотя не была проведена склейка футбольного поля, - заявил в суде Геннадий Тушнолобов. - Там оставалось работы на один день. Склейка поля - это как линолеум склеить. Но тогда выпал снег, температура была ниже нуля, и выполнять эти работы было нельзя. Но если хоть одну стройку в крае назовете, которая была выполнена без нарушений и сдана в срок, я локтями креститься буду.

Гособвинитель Дмитрий Красноперов сообщил, что после ареста Павла Ляха в октябре 2016 года у него изъяли телефон. Следователи обнаружили там sms, адресованное Геннадию Тушнолобову: «На «Динамо» поле уложил, дорожки будут весной, иначе испортим». То есть, по мнению обвинения, помимо склейки поля, на стадионе не были оборудованы и беговые дорожки. Хотя на бумаге они были готовы.

По мнению Геннадия Тушнолобова, главной ошибкой Павла Ляха было то, что, подписав акт выполненных работ, он не приложил к нему документ о недоделках, которые был обязан исправить подрядчик.

- Я сказал Ляху: административка за подписание акта тебе точно прилетит! - заявил Геннадий Тушнолобов.

Завершив показания, Геннадий Тушнолобов дал комментарий «Комсомолке»:

- Я не могу утверждать, виновен ли Лях или нет. Виновность определит суд. Да, он подписал акты, потому что думал, что иначе край потеряет федеральные деньги. Я никогда никого не заставляю подписывать то, что нельзя подписывать. Необходимости в этом не было, но условия все понимают по-разному. Лях понял, что надо подписать акты. Может быть, я что-то не знаю. Меня спросили только о том, что касается меня, потому что, я как дурак, лазил по разным стройкам, по всем объектам. Везде лазил, вот меня везде и спрашивают. Надо было в кабинете сидеть.