2018-10-16T15:35:03+03:00
Общество

В Перми суд оштрафовал директора гимназии, которая не пустила на занятия школьницу из-за розового цвета волос

Татьяне Дьяковой придется заплатить 30 тысяч рублей [видео]
Андрей МАТЛИН
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Зину Агишеву не пустили на занятия из-за розовых волос. Фото: личный архив.Зину Агишеву не пустили на занятия из-за розовых волос. Фото: личный архив.
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Напомним: в начале сентября 10-классницу Зину Агишеву директор гимназии №4 удалила с занятий из-за розового цвета волос, сославшись на внутренний устав школы.

Ее мама, депутат Пермской городской думы Надежда Агишева, написала об этом случае в соцсетях. Посетители ее страницы в «Фейсбуке» устроили флешмоб - присылали фото с розовыми волосами и бородами.

- Мне предложили либо привести девочку в понедельник с «нормальными волосами», либо переводить ее на индивидуальный план обучения! - рассказала тогда Надежда Агишева в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM).

Прокуратура провела проверку этого случая и подала в суд представление об административном нарушении со стороны директора школы и учебного заведения.

И вот мировой судья Дзержинского района вынес вердикт: за незаконное ограничение права на образование на директора гимназии наложен штраф в размере 30 тысяч рублей, на образовательное учреждение – на 50 тысяч рублей.

Однако история про «девочку с розовыми волосами» на этом не закончится.

- Мы также направили в адрес заместителя главы города представление о дисциплинарном наказании директора гимназии, а также об отмене пунктов внутреннего устава школы, нарушающих права учеников на самовыражение, но ответа пока не получили, - сообщили в краевой прокуратуре.

В Перми десятиклассницу не пустили в школу из-за розового цвета волос.

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