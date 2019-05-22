«Живу как в СССР - секса нет». Как отцу-одиночке найти жену в 50 лет

Теперь официально. 50-летний Ростислав Русинов, который заподозрил жену в измене, сделал тест ДНК и выяснил, что из пяти детей родной ему - только один, оспорил свое отцовство через суд. Теперь он живет с единственным родным сыном и ищет новую жену.

«Дети называют меня папой»

Об этой истории «Комсомолка» уже писала. Пермский чиновник много лет прожил в счастливом браке с женой, которая была младше его на 18 лет. Ростислав и Лидия воспитывали пятерых детей, когда мужчина узнал, что супруга ему неверна.

Собрал, говорит, весь свой детский батальон и повез в больницу - делать экспертизу ДНК. Выяснилось, что из всех детей родной Ростиславу только один - трехлетний Ростик. Пермяк развелся с женой и отправил ее с неродными ему детьми к настоящему отцу - любовнику Лиды.

- Детей должен воспитывать их родной отец, так правильно, как бы ни было всем нам больно, - считает Ростислав.

Мужчина обратился с иском в суд к своей бывшей жене. Он намеревался доказать, что не является биологическим отцом четверых детей - Николая, Павла, Тани и Миши (имена детей изменены. - Ред.)

В итоге суд вынес решение освободить Ростислава от отцовских обязательств в отношении троих детей и внести изменения в их свидетельства о рождении. Ни Лида, ни Ростислав не стали оспаривать это решение, и на днях оно вступило в законную силу.

- Суд решил оставить меня отцом Николая, это сын Лиды от первого брака, - объяснил Ростислав. - Конечно, я и раньше знал, что он не мой по крови, но согласился записать его на себя.

Как объяснили юристы, в ситуации, если мужчина добровольно признает отцовство в отношении неродного ребенка, оспорить этот факт можно только в исключительных случаях.

- Коля сейчас живет с бабушкой, а бывшая жена с остальными детьми - в Уфе, с их родным отцом, - говорит Ростислав. - Насколько я знаю, пока он не признал свое отцовство официально, но меня это уже не касается.

- Вы будете выплачивать алименты на Николая?

- Нет, я ведь не требую с бывшей супруги алименты на Ростислава. Думаю, это честно.

- Если с супругой вам удалось найти какое-то понимание, как же воспринимают эту ситуацию дети?

- Разумеется, в этой истории они пострадали больше всего. Когда Лида привозит детей в Пермь, я с ними встречаюсь, забираю к себе, покупаю им одежду. Они вспоминают, как мы жили раньше, тяжело переживают разлуку, по-прежнему называют меня папой. Я не буду «выламывать» это из них. Я открыл им правду, считаю, что так будет честнее для всех. Но это не значит, что я стал чужим человеком для них.

Вторая попытка

Сейчас Ростислав живет в доме, который когда-то построил для своей большой семьи, вдвоем с трехлетним Ростиком.

- Я Ростику и папа, и мама, - рассказывает о холостятских буднях пермяк. - Согласен, дома не хватает уюта, который может создать только женщина, но мы, мужики, не жалуемся. После работы еду за ребенком в садик, потом в магазин - йогурты, фрукты, сосиски. Уделяю ребенку максимум своего времени. Я люблю туризм и всегда беру ребенка с собой, в выходные дома мы не сидим, познаем мир.

- Второй попытки не будет?

- Еще как будет! Да, мне уже 50 лет, но прожить оставшуюся жизнь бобылем я не собираюсь. Мне нужна жена, а моему сыну - заботливая женщина, которая сможет заменить маму.

"Она должна быть в доску своя и скромная немножко", в прямом эфире радио "КП" - Пермь" Ростислав признался, что ищет себе невесту. 00:00 00:00

- Вы трижды были на программе «Давай поженимся!» и даже выбрали себе там невесту. Потом размещали посты в соцсетях с довольно категоричными требованиями к будущей избраннице: до 35 лет, до 50 кг, желательно без сексуального опыта. Есть ли уже претендентки?

- После развода я столкнулся с тем, что в моем возрасте уже очень сложно знакомиться с девушками. Люди более осознанно подходят к выбору партнера, не размениваются на отношения, которые изначально обречены. Даже если возникает искра, страсть - ты ее гасишь. Для меня важно, чтобы щелкнуло, в самом сердце. Я не хочу второй раз вставать на одни и те же грабли. Мне не нужна женщина, у которой есть скелеты в шкафу в виде незавершенных отношений. Грубо говоря, запасным аэродромом я больше не буду.

- То есть на личном фронте все спокойно?

- Живу как в СССР - секса нет. Честно говоря, я просто не знаю, как и где теперь заводят новые знакомства. В моем кругу знакомых свободных женщин нет, по ночным клубам я не хожу, на работе работаю. Подходить на улице к красивой девушке я как-то уже стесняюсь. В приоритете у меня - маленький ребенок. Часто ловлю себя на мысли, что мне и одному неплохо живется, но в чем смысл такой жизни? Без женского внимания мужчина быстро черствеет.

«Платить за любовь не готов»

В поисках невесты Ростислав осваивает социальные сети и сайты знакомств. Но пока выходит не очень:

- Я вообще считаю, что настойчиво искать свою любовь - не самый верный метод. Какой смысл бегать за тем, что пока к тебе не идет. Хотя затягивать я тоже не хочу, планирую жениться уже в ближайший год. Социальные сети и сайты знакомств - это, на мой взгляд, как-то не серьезно, но я, конечно, могу ошибаться. Открываю приложение: нравится - вправо, не нравится - влево. Дальше - лайки, подмигивания, сердечки - а что за всем этим? Как вообще по фото можно понять, симпатичен тебе человек или нет. Да, я знакомлюсь там с девушками, начинаю переписываться и почти сразу понимаю: не щелкнет. Дело не в том, что она плохая, а в том, что я не до конца понимаю правила этой игры. Не знаю, как современные мужчины ищут себе женщин, но у меня часто возникает ощущение обмана, неискренности, меркантильности.

Многие девушки, считает Ростислав, смотрят на мужчин как на источник финансового благополучия.

- В первую очередь, ее интересует, сколько я зарабатываю, на какой машине езжу и в какой ресторан готов пригласить на ужин. Я спокойно на это реагирую, но понимаю, что трачу время.

- Может, вам обратиться в брачное агентство или к профессиональной свахе?

- Это очень интересная мысль. Мне рассказывали, что там действительно можно встретить честную и порядочную девушку, но эти услуги стоят довольно дорого, а я пока не готов платить за любовь.

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