Пострадавшего при взрыве на «Азоте», где погибли три человека, заключили под домашний арест

В Березниках избрали меру пресечения для одного из подозреваемых по делу о взрыве. Его подозревают в нарушении требований промышленно безопасности.

Напомним, утром 6 мая на предприятии «Азот» в Березниках произошел взрыв. Во время сварочных работ на крыше перепускной емкости искра попала в скопившиеся внутри пары горючего вещества. Взрывом сорвало огромную крышку от емкости. В результате ЧП погибли три человека: молодые слесари: 23-летний Станислав Г. и 22-летний Денис К., а также 52-летний сварщик Николай Л. Еще один пострадавший - 35-летний мастер Тимур С.

Сегодня, 16 мая, было предъявлено обвинение Тимуру С. механику цеха производства аммиака, который пострадал при взрыве и был отправлен в больницу.

- По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в домашнего ареста, - сообщили в краевом следствии.

Ранее судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении технолога агрегата и двоих начальников смены предприятия