2019-05-16T13:13:33+03:00
Происшествия

Пострадавшего при взрыве на «Азоте», где погибли три человека, заключили под домашний арест

Его подозревают в несоблюдении требований безопасности на производстве
Лилия Абибулаева
Поделиться:
фото с места ЧП. фото: "Комсомольская Правда"фото с места ЧП. фото: "Комсомольская Правда"
Изменить размер текста:

В Березниках избрали меру пресечения для одного из подозреваемых по делу о взрыве. Его подозревают в нарушении требований промышленно безопасности.

Напомним, утром 6 мая на предприятии «Азот» в Березниках произошел взрыв. Во время сварочных работ на крыше перепускной емкости искра попала в скопившиеся внутри пары горючего вещества. Взрывом сорвало огромную крышку от емкости. В результате ЧП погибли три человека: молодые слесари: 23-летний Станислав Г. и 22-летний Денис К., а также 52-летний сварщик Николай Л. Еще один пострадавший - 35-летний мастер Тимур С.

Сегодня, 16 мая, было предъявлено обвинение Тимуру С. механику цеха производства аммиака, который пострадал при взрыве и был отправлен в больницу.

- По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в домашнего ареста, - сообщили в краевом следствии.

Ранее судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении технолога агрегата и двоих начальников смены предприятия

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
"Махал перед лицом гранатой". Пермяка будут судить за то, что угрожал убить полицейских
Пермский Арбат открыли для автомобилистов
В Прикамье мужчину осудят за жестокое убийство знакомого
«Шквалистый ветер и гроза»: в Перми объявили штормовое предупреждение
Пермское УФАС проверит увеличение цены на капусту
Что делать, если вас укусил клещ?
17 мая в Прикамье пройдет «Единый День тестирования на ВИЧ»
В Прикамье спасли мужчину, закрывшегося в гараже
В Пермском крае школьница покончила с собой
АО «ПЗСП» представляет свою продукцию на строительной выставке
В Прикамье взлетела цена на капусту на 225%
В пермской клинической больницы №4 открылось онкологическое отделение
В Перми отремонтируют стадион «Авангард»
В Перми Мотовилихинский пруд очищают от ила и мусора
Пермяк отсудил у туроператора 5 миллионов за испорченный отдых
В Прикамье мужчина ранил ножом трех человек
Смотрите на сайте "КП"-Пермь" видеотрансляцию с лекции о гипертонии в ЦМП
В Перми задержали банду мошенников
В Прикамье нашли пропавшую 17-летнюю девушку
В Пермском крае сотрудница банка переводила себе деньги клиентов