На заводе в Пермском крае произошел взрыв: погибли три человека

В Пермском крае на заводе в Березниках во время проведения сварочных работ произошел взрыв.

Пользователи соцсетей сообщают, что около 9.30-10.00 в городе прозвучал громкий хлопок. Через несколько минут со стороны завода пошел черный густой дым.

Как сообщил источник, на месте ЧП работают экстренные службы. В результате происшествия погибли три человека.

- Один пострадавший находится в больнице Березников, его обследуют врачи, - добавил собеседник. - Он в состоянии средней тяжести.

"Мы приносим искренние соболезнования семьям погибших" в компании «Азот» прокомментировали взрыв на заводе. 00:00 00:00

В пресс-службе МЧС добавили, что в результате ЧП горения не было. Угрозы населению нет.

- На месте работают специалисты всех служб РСЧС, - добавили в ведомстве. - Проводится мониторинг газовоздушной среды на территории предприятия.