На заводе в Пермском крае произошел взрыв: погибли три человека
В Пермском крае на заводе в Березниках во время проведения сварочных работ произошел взрыв.
Пользователи соцсетей сообщают, что около 9.30-10.00 в городе прозвучал громкий хлопок. Через несколько минут со стороны завода пошел черный густой дым.
Как сообщил источник, на месте ЧП работают экстренные службы. В результате происшествия погибли три человека.
- Один пострадавший находится в больнице Березников, его обследуют врачи, - добавил собеседник. - Он в состоянии средней тяжести.
"Мы приносим искренние соболезнования семьям погибших" в компании «Азот» прокомментировали взрыв на заводе.
В пресс-службе МЧС добавили, что в результате ЧП горения не было. Угрозы населению нет.
- На месте работают специалисты всех служб РСЧС, - добавили в ведомстве. - Проводится мониторинг газовоздушной среды на территории предприятия.
"Пострадавший находится в стрессе, Переживает за своих коллег", в краевой больнице им. Вагнера в Березниках прокомментировали состояние потерпевшего
ИСТОЧНИК KP.RU