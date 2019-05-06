2019-05-06T12:31:56+03:00
Происшествия

На заводе в Пермском крае произошел взрыв: погибли три человека

Один работник находится в больнице [аудио]
Елена КОНОВА
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Информация уточняетсяИнформация уточняетсяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермском крае на заводе в Березниках во время проведения сварочных работ произошел взрыв.

Пользователи соцсетей сообщают, что около 9.30-10.00 в городе прозвучал громкий хлопок. Через несколько минут со стороны завода пошел черный густой дым.

Как сообщил источник, на месте ЧП работают экстренные службы. В результате происшествия погибли три человека.

- Один пострадавший находится в больнице Березников, его обследуют врачи, - добавил собеседник. - Он в состоянии средней тяжести.

"Мы приносим искренние соболезнования семьям погибших" в компании «Азот» прокомментировали взрыв на заводе.

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В пресс-службе МЧС добавили, что в результате ЧП горения не было. Угрозы населению нет.

- На месте работают специалисты всех служб РСЧС, - добавили в ведомстве. - Проводится мониторинг газовоздушной среды на территории предприятия.

"Пострадавший находится в стрессе, Переживает за своих коллег", в краевой больнице им. Вагнера в Березниках прокомментировали состояние потерпевшего

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ИСТОЧНИК KP.RU

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