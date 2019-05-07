По делу о взрыве на «Азоте» в Пермском крае задержаны три человека

- Трое работников предприятия задержаны для выяснения обстоятельств и проведения следственных действий, - рассказали в пресс-службе филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ». – Это технолог агрегата аммиака №1 производства аммиака и два начальника смены.

Напомним, утром 6 мая на предприятии «Азот» в Березниках произошел взрыв. Во время сварочных работ на крыше перепускной емкости искра попала в скопившиеся внутри пары горючего вещества. Взрывом сорвало огромную крышку от емкости. В результате ЧП погибли три человека: молодые слесари: 23-летний Станислав Г. и 22-летний Денис К., а также 52-летний сварщик Николай Л. Еще один пострадавший - 35-летний мастер Тимур С. - находится в больнице Березников.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Производят выемку технической документации, видеозапись камер наблюдения.

Задержаны трое работников предприятия, сообщили в пресс-центре компании "Азот" 00:00 00:00

В рамках расследования этого уголовного дела и были задержаны трое работников «Азота».