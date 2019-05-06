«Вышел на пенсию, но работал ради семьи»: знакомые рассказали о погибших при взрыве на заводе в Пермском крае

- Работал на заводе всю жизнь, даже после пенсии, - вспоминает друг погибшего Николая Л. - Хороший был человек.

Утром 6 мая на предприятии «УРАЛХИМа» в Березниках произошел взрыв на территории завода. Как нам сообщил источник, при проведении монтажа ограждения на крыше произошел взрыв перепускной емкости для слива продукта на 600 м3. Емкость была пустая, но в ней остались пары продукта. После взрыва сорвало огромную крышку от емкости. В результате ЧП погибли три человека, еще один попал в больницу.

Отлетевшая крышкаФото: Комсомольская правда

- Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Производят выемку технической документации, видеозапись камер наблюдения.

Также проверку проводит прокуратура. На предприятие выехал технический директор компании.

- Создан штаб для внутреннего расследования, по результатам которого будут сделаны выводы об ответственности за инцидент, - добавили в пресс-службе «УРАЛХИМа».

Погибший Станислав. Фото из соцсетей

В результате ЧП погибли молодые слесари: 23-летний Станислав Г. и 22-летний Денис К., а также 52-летний сварщик Николай Л.

- Они были друзьями, - говорят про Дениса и Станислава их коллеги. - Станислав, насколько я знаю, был единственным ребенком у матери. Супруги и детей у него не было.

А у Дениса К. была любимая девушка. Их странички в соцсетях пестрят совместными фотографиями. На заводе молодой человек работал с осени 2017 года - устроился на предприятие сразу после армии.

Денис К. увлекался автомобилями. Фото из соцсетей

Дольше всех на заводе работал сварщик Николай Л.

"Он жил простой жизнью," о погибшем Николае рассказывает его друг. 00:00 00:00

- Он пришел на «Азот» сразу после армии, - рассказал о погибшем сварщике его друг. – И так проработал там всю жизнь. Уже на пенсию вышел, а все продолжал работать. А как иначе – по-другому не прожить.

Жена Николая тоже работала на «Азоте», но она уже вышла на пенсию. Супруги воспитывали внучку. Их сын уехал на работу в другой город, и еще не успел перевезти семью туда. И девочка пока жила с бабушкой и дедушкой.

- Николай очень любил ее, - продолжает друг. - Жили они в частном доме. Он хозяйственный, постоянно занимался домом, строил что-то. Два года назад машину в кредит купил - Лада X-Ray.

Похороны оплатит «УРАЛХИМ». Также они выплатят семьям погибших материальную помощь.

- Мы полностью возьмем на себя и затраты на лечение пострадавшего, который находится в больнице, - добавили на предприятии.

Пострадавший - 35-летний мастер Тимур С. Она находится в больнице Березников.

- Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, врачи оказывают ему всю необходимую помощь в полном объеме, - рассказали в пресс-службе медучреждения. - Серьезных травм у пациента не отмечается, он находится в состоянии стресса, очень переживает за своих коллег, сейчас с ним работает психолог. Пострадавший в сознании, контактен, врачи наблюдают за его состоянием.