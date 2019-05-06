2019-05-06T18:43:33+03:00
Общество

«Вышел на пенсию, но работал ради семьи»: знакомые рассказали о погибших при взрыве на заводе в Пермском крае

Самому молодому из них было всего 22 года
Елена ТРЕТЬЯКОВАЕлена КОНОВАЯрослав БОГДАНОВСКИЙ
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Фото с места ЧП.Фото с места ЧП.Фото: Комсомольская правда
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- Работал на заводе всю жизнь, даже после пенсии, - вспоминает друг погибшего Николая Л. - Хороший был человек.

Утром 6 мая на предприятии «УРАЛХИМа» в Березниках произошел взрыв на территории завода. Как нам сообщил источник, при проведении монтажа ограждения на крыше произошел взрыв перепускной емкости для слива продукта на 600 м3. Емкость была пустая, но в ней остались пары продукта. После взрыва сорвало огромную крышку от емкости. В результате ЧП погибли три человека, еще один попал в больницу.

Отлетевшая крышка Фото: Комсомольская правда

Отлетевшая крышкаФото: Комсомольская правда

- Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Производят выемку технической документации, видеозапись камер наблюдения.

Также проверку проводит прокуратура. На предприятие выехал технический директор компании.

- Создан штаб для внутреннего расследования, по результатам которого будут сделаны выводы об ответственности за инцидент, - добавили в пресс-службе «УРАЛХИМа».

Погибший Станислав. Фото из соцсетей

Погибший Станислав. Фото из соцсетей

В результате ЧП погибли молодые слесари: 23-летний Станислав Г. и 22-летний Денис К., а также 52-летний сварщик Николай Л.

- Они были друзьями, - говорят про Дениса и Станислава их коллеги. - Станислав, насколько я знаю, был единственным ребенком у матери. Супруги и детей у него не было.

А у Дениса К. была любимая девушка. Их странички в соцсетях пестрят совместными фотографиями. На заводе молодой человек работал с осени 2017 года - устроился на предприятие сразу после армии.

Денис К. увлекался автомобилями. Фото из соцсетей

Денис К. увлекался автомобилями. Фото из соцсетей

Дольше всех на заводе работал сварщик Николай Л.

"Он жил простой жизнью," о погибшем Николае рассказывает его друг.

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- Он пришел на «Азот» сразу после армии, - рассказал о погибшем сварщике его друг. – И так проработал там всю жизнь. Уже на пенсию вышел, а все продолжал работать. А как иначе – по-другому не прожить.

Жена Николая тоже работала на «Азоте», но она уже вышла на пенсию. Супруги воспитывали внучку. Их сын уехал на работу в другой город, и еще не успел перевезти семью туда. И девочка пока жила с бабушкой и дедушкой.

- Николай очень любил ее, - продолжает друг. - Жили они в частном доме. Он хозяйственный, постоянно занимался домом, строил что-то. Два года назад машину в кредит купил - Лада X-Ray.

Похороны оплатит «УРАЛХИМ». Также они выплатят семьям погибших материальную помощь.

- Мы полностью возьмем на себя и затраты на лечение пострадавшего, который находится в больнице, - добавили на предприятии.

Пострадавший - 35-летний мастер Тимур С. Она находится в больнице Березников.

- Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, врачи оказывают ему всю необходимую помощь в полном объеме, - рассказали в пресс-службе медучреждения. - Серьезных травм у пациента не отмечается, он находится в состоянии стресса, очень переживает за своих коллег, сейчас с ним работает психолог. Пострадавший в сознании, контактен, врачи наблюдают за его состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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