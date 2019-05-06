2019-05-06T10:43:06+03:00
Происшествия

На место ЧП на «Азоте» в Березниках выехал технический директор компании

В компании «УРАЛХИМ» создан штаб для внутреннего расследования
Лилия Абибулаева
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фото из граппы "Уралхим"фото из граппы "Уралхим"
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В компании «УРАЛХИМ» создан штаб для внутреннего расследования

В компании «Азот» прокомментировали взрыв на заводе. В компании сообщили, что создана комиссия для установления причины ЧП.

- При проведении ремонтных работ на производстве аммиака филиала «Азот» АО «ОХК» «УРАЛХИМ» произошел хлопок. Инцидент произошел вне производственных мощностей, пожара и разрушений нет. В результате несчастного случая погибли трое человек. Один человек находится в больнице. Создана комиссия, причина произошедшего выясняется. Руководство предприятия оказывает полное содействие в расследовании инцидента. В компании «УРАЛХИМ» создан штаб для внутреннего расследования по результатам которого будут сделаны выводы об ответственности за инцидент, - сообщили на предприятии.

На «Азот» в Березники выехал Технический директор компании.

Напомним, ранее мы писали о том, что по факту гибели трех рабочих при взрыве в Березниках возбуждено уголовное дело

ИСТОЧНИК KP.RU

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