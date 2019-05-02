Пожары в Прикамье: за сутки огонь затронул более 30 населенных пунктов
У прикамских пожарных выдались нелегкие сутки. В крае произошло более ста пожаров. В основном, из-за возгорания сухой травы. Одни пермяки, обрадовавшись теплым выходным, выехали на природу жарить шашлыки, другие – приводить в порядок дачные участки, а значит, сжигать прошлогоднюю траву. А сильный ветер раздувал искорки и разносил огонь по окрестностям.
Напомним, днем 2 мая загорелись поля в окрестностях Осы. Как нам рассказали очевидцы, горела трава по обе стороны трассы Чайковский – Кукуштан. Вся дорога была в дыму, видимость составляла не более 30 метров.
- По обеим сторонам дороги все поля выгорели, - рассказала «Комсомольской правде» жительница Осы Наталья Клейменова. - Заброшенные дачные домики в Сергеево загорелись. Там давно никто не живет, видимо, оттуда пожар и начался. Уже на Осу огонь идет. Там вообще кошмар, страшно смотреть даже!
"Страшно смотреть!" - рассказывает очевидец пожара Наталья Клейменова
Пожар возле Осы. Фото: Ольга Семина.
Жители Осы рассказали, что огонь вплотную подобрался и к самому городу. Густым дымом затянуло всю Осу.
"Огонь вплотную подбирается к городу," - рассказывает главный редактор газеты «Осинское Прикамье» Ольга Семина
- На ликвидацию пожара выехали девять пожарных машин, угрозы для населения нет, - сообщили нам в главном управлении МЧС.
К вечеру пожар потушили. Город не пострадал, сгорели только более десятка заброшенных дачных домов.
Тем временем стали гореть поля в Пермском районе. Причина все та же – искры, попавшие в сухую прошлогоднюю траву. Возле поселка Култаево огонь, вспыхнувший в середине поля, быстро разнесся ветром и даже подобрался к домам дачного кооператива.
Около восьмидесяти жителей вышли тушить огонь, спасая свои дома.
- Нам поступило сообщение о возгорании сухой травы в кооперативе «Култаево», - рассказал начальник муниципальной пожарной части села Култаево Арсен Гайсин. - . Выгорело около 10 гектаров поля, огнем был задет участок леса. Местные жители активно помогали пожарным расчетам – более 75 человек вышли на тушение огня. Жилые и дачные дома удалось отстоять от стихии.
"Местные жители сами тушили пожар. Без их помощи последствия были бы серьезней", рассказывает начальник муниципальной пожарной части села Култаево Арсен Гайсин
Как объяснил Арсен Гайсин, причиной пожара стал пресловутый «человеческий фактор».
- Люди не соблюдают в выходные правила противопожарной безопасности при сжигании травы, приготовлении шашлыков, проведении субботников, - отметил начальник пожарной части. - Мы призываем людей быть бдительными. Напомним, что в Пермском крае сейчас особый противопожарный период.
Аналогичные ситуации происходят сегодня во всем районе. Кроме пожара в Култаево пожарным одновременно пришлось также тушить поля в Лобаново, Горбуново, Кояново и Мулянке.
В деревне Бабино пенсионерка решила сжечь траву при сильном ветре. Хорошо, что рядом оказались соседи, которые до приезда пожарных начали тушить огонь лопатами.
В Кондратово огонь добрался до жилого комплекса «Медовый». Из-за пожара в СНТ деревни Голованово сгорели четыре садовых домика. В Заостровке огонь уничтожил трехэтажный дом с пекарней.
Фото: Группа ВК "RO Голованово".
- 2 мая пожарные подразделения 108 раз выезжали на вызовы в 22 района Прикамья, - рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю Ирина Гомзикова. - Из них 20 раз на тушение мусора на открытой территории и 11 раз на горение сухой травы возле населенных пунктов. Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры, будь то брошенный окурок или от глушителя автомобиля, не оборудованного искрогасителем. И остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни.
Пожар может разгореться от любой искры, предупреждают пожарные. О причинах стихийных пожаров говорит Ирина Гомзикова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю.
А так как в ближайшие дни ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям края быть особенно осторожным при обращении с огнем, не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор.
Нарушение требований пожарной безопасности может повлечь штраф от двух тысяч до трех тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Два метра осталось до дома». В Пермском районе жители самостоятельно потушили сильный пожар, спасая свои дома от огня
Огонь сжег несколько гектаров полей и подбирался к домам (подробности)
«Страшно смотреть!». В Прикамье бушует сильный пожар, в дыму целый город
Из-за сильного ветра за полтора часа сгорели несколько гектаров полей и десять садовых домиков, огонь подбирается к городу Оса (подробности)
Пожар в Култаево. Видео: группа в ВК "Подслушано Култаево".
ИСТОЧНИК KP.RU