Пожары в Прикамье: за сутки огонь затронул более 30 населенных пунктов

У прикамских пожарных выдались нелегкие сутки. В крае произошло более ста пожаров. В основном, из-за возгорания сухой травы. Одни пермяки, обрадовавшись теплым выходным, выехали на природу жарить шашлыки, другие – приводить в порядок дачные участки, а значит, сжигать прошлогоднюю траву. А сильный ветер раздувал искорки и разносил огонь по окрестностям.

Напомним, днем 2 мая загорелись поля в окрестностях Осы. Как нам рассказали очевидцы, горела трава по обе стороны трассы Чайковский – Кукуштан. Вся дорога была в дыму, видимость составляла не более 30 метров.

- По обеим сторонам дороги все поля выгорели, - рассказала «Комсомольской правде» жительница Осы Наталья Клейменова. - Заброшенные дачные домики в Сергеево загорелись. Там давно никто не живет, видимо, оттуда пожар и начался. Уже на Осу огонь идет. Там вообще кошмар, страшно смотреть даже!

"Страшно смотреть!" - рассказывает очевидец пожара Наталья Клейменова 00:00 00:00

Пожар возле Осы. Фото: Ольга Семина.

Жители Осы рассказали, что огонь вплотную подобрался и к самому городу. Густым дымом затянуло всю Осу.

"Огонь вплотную подбирается к городу," - рассказывает главный редактор газеты «Осинское Прикамье» Ольга Семина 00:00 00:00

- На ликвидацию пожара выехали девять пожарных машин, угрозы для населения нет, - сообщили нам в главном управлении МЧС.

К вечеру пожар потушили. Город не пострадал, сгорели только более десятка заброшенных дачных домов.

Тем временем стали гореть поля в Пермском районе. Причина все та же – искры, попавшие в сухую прошлогоднюю траву. Возле поселка Култаево огонь, вспыхнувший в середине поля, быстро разнесся ветром и даже подобрался к домам дачного кооператива.

Около восьмидесяти жителей вышли тушить огонь, спасая свои дома.

- Нам поступило сообщение о возгорании сухой травы в кооперативе «Култаево», - рассказал начальник муниципальной пожарной части села Култаево Арсен Гайсин. - . Выгорело около 10 гектаров поля, огнем был задет участок леса. Местные жители активно помогали пожарным расчетам – более 75 человек вышли на тушение огня. Жилые и дачные дома удалось отстоять от стихии.

"Местные жители сами тушили пожар. Без их помощи последствия были бы серьезней", рассказывает начальник муниципальной пожарной части села Култаево Арсен Гайсин 00:00 00:00

Как объяснил Арсен Гайсин, причиной пожара стал пресловутый «человеческий фактор».

- Люди не соблюдают в выходные правила противопожарной безопасности при сжигании травы, приготовлении шашлыков, проведении субботников, - отметил начальник пожарной части. - Мы призываем людей быть бдительными. Напомним, что в Пермском крае сейчас особый противопожарный период.

Аналогичные ситуации происходят сегодня во всем районе. Кроме пожара в Култаево пожарным одновременно пришлось также тушить поля в Лобаново, Горбуново, Кояново и Мулянке.

В деревне Бабино пенсионерка решила сжечь траву при сильном ветре. Хорошо, что рядом оказались соседи, которые до приезда пожарных начали тушить огонь лопатами.

В Кондратово огонь добрался до жилого комплекса «Медовый». Из-за пожара в СНТ деревни Голованово сгорели четыре садовых домика. В Заостровке огонь уничтожил трехэтажный дом с пекарней.

Фото: Группа ВК "RO Голованово".

- 2 мая пожарные подразделения 108 раз выезжали на вызовы в 22 района Прикамья, - рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю Ирина Гомзикова. - Из них 20 раз на тушение мусора на открытой территории и 11 раз на горение сухой травы возле населенных пунктов. Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры, будь то брошенный окурок или от глушителя автомобиля, не оборудованного искрогасителем. И остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни.

Пожар может разгореться от любой искры, предупреждают пожарные. О причинах стихийных пожаров говорит Ирина Гомзикова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю. 00:00 00:00

А так как в ближайшие дни ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям края быть особенно осторожным при обращении с огнем, не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор.

Нарушение требований пожарной безопасности может повлечь штраф от двух тысяч до трех тысяч рублей.

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