В Голованово сгорели несколько садовых домиков
2 мая произошел пожар в СНТ деревни Голованово. Как нам рассказали очевидцы, в результате сгорели четыре садовых домика, пострадавших нет. Это уже не первый пожар, произошедший в Прикамье в этот день. Из-за сильного ветра любая искра, попавшая в сухую траву, быстро разгорается.
А так как в ближайшие дни ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям края быть особенно осторожным при обращении с огнем, не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор.
Нарушение требований пожарной безопасности может повлечь для горожан штраф от двух тысяч до трех тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU