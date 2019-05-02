2019-05-02T20:09:04+03:00
Происшествия

В Голованово сгорели несколько садовых домиков

Люди не пострадали
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: Группа ВК PRO ГоловановоФото: Группа ВК PRO Голованово
Изменить размер текста:

2 мая произошел пожар в СНТ деревни Голованово. Как нам рассказали очевидцы, в результате сгорели четыре садовых домика, пострадавших нет. Это уже не первый пожар, произошедший в Прикамье в этот день. Из-за сильного ветра любая искра, попавшая в сухую траву, быстро разгорается.

А так как в ближайшие дни ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям края быть особенно осторожным при обращении с огнем, не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор.

Нарушение требований пожарной безопасности может повлечь для горожан штраф от двух тысяч до трех тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Два метра осталось до дома». В Пермском районе жители самостоятельно потушили сильный пожар, спасая свои дома от огня

Огонь сжег несколько гектаров полей и подбирался к домам (подробности)

«Страшно смотреть!». В Прикамье бушует сильный пожар, в дыму целый город

Из-за сильного ветра за полтора часа сгорели несколько гектаров полей и десять садовых домиков, огонь подбирается к городу Оса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смертельное ДТП: в Перми пожилой мотоциклист врезался в дорожное ограждение
«Угрожал убийством». В пермском магазине пьяный мужчина напал на покупателей
«Разжигали костер в заброшенном здании». В Перми две девочки получили сильные ожоги
В Прикамье выросла заболеваемость гриппом и коклюшем
«За взятки в 10 тысяч получал миллионы». В Прикамье задержали мошенника
Инспектор ДПС в свой выходной задержал грабителя, находившегося в розыске
В Прикамье прокуратура обнаружила сайты, где продавались российские паспорта
В Перми выбрали лучший клуб молодых семей
1 и 2 мая в Прикамье ожидается дождь и сильный ветер
В Перми объявили конкурс на проектирование нового здание Театра оперы и балета
Улицу Каменского перекроют с 1 по 13 мая в Перми
В Перми мать с ребенком получили ожоги при пожаре
В Прикамье нашли снаряды середины 20 века
Отопительный сезон в Перми закончится 6 мая