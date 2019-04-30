«Два метра осталось до дома». В Пермском районе жители самостоятельно потушили сильный пожар, спасая свои дома от огня
2 мая заполыхали пожары в Пермском районе. Сообщения в соцсетях звучат, как фронтовые сводки.
Загорелись поля в поселках Култаево и Кондратово. Огонь подбирался к жилым домам. Сухая трава легко вспыхивала, огонь разносился ветром.
В СНТ «Новое Заполье» около Култаево жители тушили огонь самостоятельно. Как говорили в старину, всем миром. Только благодаря этому удалось уберечь от пожара дома.
Фото: Подслушано Култаево
«Успели спасти дом, который был ближе к очагу. Шифером обложили недостроенный забор», «Два метра осталось до дома», «Буквально за минут 10 человек 100 стало тушить . приезжали на машинах люди, с лопатами», - делятся в соцсетях жители.
"Местные жители сами тушили пожар. Без их помощи последствия были бы серьезней", рассказывает начальник муниципальной пожарной части села Култаево Арсен Гайсин
Фото: Подслушано Култаево
Аналогичиные ситуации происходят сегодня во всем районе.В деревне Бабино пенсионерка решила сжечь траву при сильном ветре. Хорошо, что рядом оказались соседи, которые начали тушить огонь лопатами.
В Кондратово огонь добрался до жилого комплекса «Медовый». Горело в Голованово.
Пожар в Култаево. Видео: группа в ВК "Подслушано Култаево".
- Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры, будь то брошенный окурок или от глушителя автомобиля, не оборудованного искрогасителем, - поясняют в МЧС. – И остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. К тому же травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU