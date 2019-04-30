«Два метра осталось до дома». В Пермском районе жители самостоятельно потушили сильный пожар, спасая свои дома от огня

2 мая заполыхали пожары в Пермском районе. Сообщения в соцсетях звучат, как фронтовые сводки.

Загорелись поля в поселках Култаево и Кондратово. Огонь подбирался к жилым домам. Сухая трава легко вспыхивала, огонь разносился ветром.

В СНТ «Новое Заполье» около Култаево жители тушили огонь самостоятельно. Как говорили в старину, всем миром. Только благодаря этому удалось уберечь от пожара дома.

Фото: Подслушано Култаево

«Успели спасти дом, который был ближе к очагу. Шифером обложили недостроенный забор», «Два метра осталось до дома», «Буквально за минут 10 человек 100 стало тушить . приезжали на машинах люди, с лопатами», - делятся в соцсетях жители.

"Местные жители сами тушили пожар. Без их помощи последствия были бы серьезней", рассказывает начальник муниципальной пожарной части села Култаево Арсен Гайсин 00:00 00:00

Фото: Подслушано Култаево

Аналогичиные ситуации происходят сегодня во всем районе.В деревне Бабино пенсионерка решила сжечь траву при сильном ветре. Хорошо, что рядом оказались соседи, которые начали тушить огонь лопатами.

В Кондратово огонь добрался до жилого комплекса «Медовый». Горело в Голованово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/706555" frameborder="0"></iframe> Пожар в Култаево. Видео: группа в ВК "Подслушано Култаево".

- Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры, будь то брошенный окурок или от глушителя автомобиля, не оборудованного искрогасителем, - поясняют в МЧС. – И остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. К тому же травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров.